Член EKRE срочно сменил фракцию в Европарламенте, чтобы не оказаться в Комиссии по правам женщин

Депутат Европарламента Яак Мадисон, который еще в середине этой недели надеялся продолжить работу в своей старой фракции «Идентичность и демократия», быстро перешел в другую политическую группу, чтобы пролететь с набором в комиссии.
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Мадисон, вернувшийся вчера вечером из Брюсселя, рассказал Postimees, что создание новой правой политической группы – «Европейские патриоты» – представленное, как инициатива венгерского Фидес, Австрийской Партии свободы и чешской ANO 2011 в минувшие выходные, это на самом деле соглашение между лидером французского Национального объединения Марин Ле Пен и Виктором Орбаном.