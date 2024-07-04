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Член EKRE срочно сменил фракцию в Европарламенте, чтобы не оказаться в Комиссии по правам женщин

Эвелин Калдоя
, руководитель редакции зарубежных новостей
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Яак Мадисон.
Яак Мадисон. Фото: Philippe Buissin / Euroopa Parlament

Депутат Европарламента Яак Мадисон, который еще в середине этой недели надеялся продолжить работу в своей старой фракции «Идентичность и демократия», быстро перешел в другую политическую группу, чтобы пролететь с набором в комиссии.

Мадисон, вернувшийся вчера вечером из Брюсселя, рассказал Postimees, что создание новой правой политической группы – «Европейские патриоты» – представленное, как инициатива венгерского Фидес, Австрийской Партии свободы и чешской ANO 2011 в минувшие выходные, это на самом деле соглашение между лидером французского Национального объединения Марин Ле Пен и Виктором Орбаном.

«Это произошло потому, что фактически на прошлых выходных Ле Пен и Орбан договорились, что создадут новую политическую группу, но полностью с нуля», – объяснил Мадисон.

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