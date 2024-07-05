С 14 апреля еще не прошло ста дней, но и 80 дней - это тоже уже достаточно большой срок, чтобы поговорить о первых результатах работы новой городской управы Таллинна. О том, каких успехов уже удалось добиться в повышении эффективности управления городом, какие изменения, напротив, идут медленнее желаемого, а также о многом другом в студии Postimees порассуждал мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия).
Мэр Таллинна Осиновский: горуправа и летом работает на полных оборотах, троллейбусы не только не исчезнут, но и могут появиться в Ласнамяэ (1)
Выдержки из беседы:
- Еще в середине апреля в качестве приоритета новой городской власти называлось повышение эффективности управления городом. Хороший ли темп в работе взяла в этом направлении новая таллиннская коалиция, можно ли сказать, что уже к настоящему моменту по сравнению с началом апреля в Таллинне значительно уменьшилось количество чиновников, выполняющих бесполезную или не обязательную работу?
- Действительно, бюрократический аппарат у Таллинна раздутый, у чего есть свои исторические причины. В том числе и связанные с качеством управления предыдущих мэрий. У новой коалиции есть конкретные планы и видение касательно этого вопроса.
На самом деле, первые решения уже приняты. При принятии дополнительного бюджета на заседании в июне нам удалось сэкономить 14 млн евро в разных сферах городского управления, и именно за счет повышения эффективности работы.
Некоторые маленькие и не совсем понятные учреждения к сегодняшнему дню либо уже закрыты, либо закрываются. Будь это городские СМИ, что дало ежегодную экономию более чем в 2 млн евро, или же Таллиннская спортивная школа, которая на самом деле школой не является. Это было маленькое учреждение, которое просто распределяло спортивные деньги, делая это неэффективно и зачастую даже незаконно.
То есть первые решения уже приняты, но понятно, что в целом это все-таки долгосрочный процесс. К повышению эффективности относятся и вопросы консолидации управления недвижимостью, распределение полномочий между разными городскими учреждениями. И у департаментов, и у всей мэрии достаточно много заданий на лето, касающихся процесса составления бюджета на будущий год. То есть в сентябре этого года мы действительно хотим принять все те решения, которые запланированы. Часть действий уже осуществлена, а остальные находятся в активном процессе.
- Не единственной, но одной из самых существенных проблем при осуществлении перехода на эстоноязычное школьное образование называют неизбежный дефицит отвечающих новым требованиям педагогов. Можно ли сказать, что уверенность новой управы в том, что Таллинн 1 сентября справится с выполнением Закона о переходе в полном объеме, ничуть не поколеблена? Или все-таки есть какие-то моменты, которые не могут не вызывать тревогу?
- Это колоссальная для Таллинна реформа. Проблема есть, она непростая для нас. Но, конечно же, Таллинн выполнит требования закона. И не только выполнит требования; в целом мы намерены реализовать эту реформу таким образом, чтобы не пострадали и предметные знания учеников, чтобы было обеспечено и качество образования.
Конечно, если мы говорим о 1 сентября 2024 года, то в этот день на эстонский язык обучения переходят 1-е и 4-е классы, а также детские сады. Если мы говорим о 1-х и 4-х классах школ, то мы уверены, что педагоги соответствующей квалификации у нас имеются для этого года. В случае детских садов проблемы еще есть, но ими активно занимаются, и мы уверены, что к 1 сентября они будут решены. Так что требования закона будут выполнены.
Но сложнее, как все знают, с другим нюансом, который напрямую не связан с переходом на эстонский язык обучения. Это повышение языковых требований для тех педагогов, которые продолжат преподавание на русском языке. Для них с 1 сентября действует требование уровня B2. Точнее, оно действовало всегда, но до сих пор оно не являлось требованием при приеме на работу. И здесь до сих пор нет уверенности насчет того, сколько педагогов из тех, кто уже сдали свой экзамен, но не знают своих результатов, выполнят это требование, так что сейчас не ясно, в какой ситуации мы окажемся к сентябрю.
Проблемы есть, я об этом уже и раньше говорил, и мне кажется, что тут и со стороны государства мог бы быть некий сигнал, данный на какое-то время. Но, конечно, город работает с целью обеспечить предоставление качественного образования вне зависимости о того, какими будут решения правительства.
- Возникает ощущение, что по сравнению со второй половиной апреля и первой половиной мая, когда различные заявления и комментарии от нового мэра и вице-мэров, касающиеся планов и действий новой управы Таллинна звучали в прессе постоянно, во второй половине мая и в июне такой коммуникации стало гораздо меньше. Согласны ли вы с такой оценкой? Новой управе кажется, что все самое важное таллиннцам о принципах и направлениях своей работы она уже объяснила? И теперь она больше работает, чем говорит?
- Я думаю, что основное достижение новой управы - это первый дополнительный бюджет. По этому бюджету мы видим приоритеты новой коалиции. Это дополнительные средства в сферу образования, на тот же переход на эстонский язык обучения, и общее повышение зарплатного фонда учителей. Это дополнительные средства на социальные услуги в объеме 2,5 млн евро. Это масштабный пакет инвестиций в общественный транспорт. Это новые троллейбусы, новые автобусы, новые трамваи, новые трамвайные пути. Это около 100 млн евро на следующие годы.
Я думаю, что именно это является нашим основным достижением за эти первые несколько месяцев. А на дальнейшее планы как у каждого департамента, так и у каждого вице-мэра имеются, но я тоже придерживаюсь позиции, что сначала надо сделать, а потом уже говорить, как все здорово. Планы прорабатываются, ну и для того, чтобы в любой сфере, в том числе и муниципальной, реализовать какую-то политическую идею, даже очень хорошую, все равно требуется время. Конкурсы, проектирование, и так далее. Эти процессы сегодня идут, и городская система работает на полном ходу.
И поскольку у новой коалиции амбициозные планы, а до следующих муниципальных выборов остается всего полтора года, то пусть хотя и отпуска этим летом тоже не отменяются, все же члены мэрии работают сейчас ежедневно.
- В последние дни много пишется о том, что Таллинн принял решение отказаться от рогатых троллейбусов, кто-то переживает за людей, которые предположительно лишатся привычной работы, кто-то считает, что рогатые троллейбусы - это изюминка Таллинна, что в них тоже кроется уникальное очарование города. Неизбежна ли замена всех рогатых троллейбусов, не останутся ли они хоть в каком-то виде, как, к примеру, ретро-трамваи?
- Наверное, была некая ошибка в коммуникации со стороны мэрии. Троллейбусы останутся, более того, в том же дополнительном бюджете более 26 млн евро выделяется на полную реконструкцию троллейбусных сетей, то есть это провода и подстанции. А также закупка абсолютно новых троллейбусов. Сейчас конкурсы подготавливаются, это сорок троллейбусов, они появятся со следующего года.
Но проблема в том, что сегодняшние имеющиеся у нас троллейбусы настолько старые, что два года на них мы не проездим. Поэтому предприятие TLT попросило закрыть троллейбусные коммуникации с осени этого года, на то время, пока нам не придут новые троллейбусы.
За это время можно будет реконструировать всю троллейбусную сеть, и когда придут новые троллейбусы, можно будет перезапустить троллейбусное движение.
Изменение будет в том, что новые троллейбусы - это, по сути, рогатые электроавтобусы. Это значит, что у них есть маленький аккумулятор помимо рогов. И это даст возможность сократить в будущем количество троллейбусных проводов в центре города. По сегодняшним планам, наверное, после торгового центра Kristiine у нас уже проводов не будет, то есть дистанцию от центра Kristiine до Kaubamaja эти машины будут проезжать на аккумуляторах.
Но рогатые троллейбусы будут у нас и в будущем. Они просто будут нового поколения. И это значит, что они частично смогут передвигаться и без рогов и проводов.
- Район Ласнамяэ троллейбусами не охвачен, а сейчас этот район остается и без постоянного старейшины. Почему так непросто найти человека на эту должность? Правдивы ли утверждения, что Социал-демократическая партия хочет найти человека, который был бы очень популярен у жителей Ласнамяэ? И означает ли это, что Социал-демократическая проявляет в сравнении с другими партнерами по таллиннской коалиции несколько большую заинтересованность в поддержке со стороны русскоязычных жителей?
- Я для начала скажу о троллейбусах и Ласнамяэ. В более долгосрочных планах транспортного департамента присутствует видение, которое предполагает троллейбусные линии на Лаагна-теэ. Там есть и план закупки более длинных троллейбусов именно на эту магистральную линию. Мне эта идея нравится. Правда, понятно, что в самые ближайшие несколько лет мы до ее реализации еще не дойдем.
Что касается старейшины Ласнамяэ, то исполняющий обязанности старейшины к настоящему моменту приступил к работе. Это Кирилл Клаус, заместитель старейшины.
Действительно, у нас есть желание найти на эту должность человека извне. Не среди наших сегодняшних однопартийцев. Есть желание именно усилить нашу команду. И не буду скрывать: да, мы нацелены на хороший результат в округе Ласнамяэ на следующих муниципальных выборах. И это одна из причин, по которой мы относимся к этому выбору очень ответственно.
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