НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Последняя пресс-конференция Каллас, временный старейшина для Ласнамяэ, смена Мадисоном фракции в Европарламенте

Грустная для Каи Каллас пресс-конференция

Кая Каллас, которая с высокой вероятностью станет верховным представителем ЕС по иностранным делам, в четверг в последний раз давала в Таллинне пресс-конференцию в качестве премьер-министра Эстонии.

В частности, она сказала, что больше у нее не будет таких пресс-конференций и что ей их будет не хватать.

Кая Каллас. Фото: Tairo Lutter

По словам Каи Каллас, она была премьер-министром более тысячи дней, теперь ей осталось быть главой правительства около десяти дней. Как сказала Каллас, это работа не была легкой задачей, но уходить с поста премьера ей грустно.

У Ласнамяэ появился временный глава районной администрации

1 июля стало известно, что пресс-секретарь Социал-демократической партии Кирилл Клаус приступает к работе исполняющим обязанности старейшины Ласнамяэ.

В интервью Rus.Postimees Кирилл Клаус 2 июля подтвердил, что на постоянной основе старейшиной Ласнамяэ он не станет. По словам Клауса, поскольку муниципальные выборы уже не за горами, понятно, что сейчас для любой партии самое время начать активно привлекать в свои ряды новые яркие лица.

По оценке Клауса, должность старейшины для этого очень хорошо подходит. И именно поэтому Социал-демократическая партия решила найти кандидатов на эту должность со стороны, не входящих сейчас в партию.

Кирилл Клаус. Фото: Mihkel Maripuu