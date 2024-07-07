Главными событиями уходящей недели стали последняя пресс-конференция Каи Каллас в качестве премьер-министра, утверждение Кирилла Клауса исполняющим обязанности старейшины Ласнамяэ, а также смена фракции эстонским депутатом Европарламента Яаком Мадисоном.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Последняя пресс-конференция Каллас, временный старейшина для Ласнамяэ, смена Мадисоном фракции в Европарламенте
Грустная для Каи Каллас пресс-конференция
Кая Каллас, которая с высокой вероятностью станет верховным представителем ЕС по иностранным делам, в четверг в последний раз давала в Таллинне пресс-конференцию в качестве премьер-министра Эстонии.
В частности, она сказала, что больше у нее не будет таких пресс-конференций и что ей их будет не хватать.
По словам Каи Каллас, она была премьер-министром более тысячи дней, теперь ей осталось быть главой правительства около десяти дней. Как сказала Каллас, это работа не была легкой задачей, но уходить с поста премьера ей грустно.
У Ласнамяэ появился временный глава районной администрации
1 июля стало известно, что пресс-секретарь Социал-демократической партии Кирилл Клаус приступает к работе исполняющим обязанности старейшины Ласнамяэ.
В интервью Rus.Postimees Кирилл Клаус 2 июля подтвердил, что на постоянной основе старейшиной Ласнамяэ он не станет. По словам Клауса, поскольку муниципальные выборы уже не за горами, понятно, что сейчас для любой партии самое время начать активно привлекать в свои ряды новые яркие лица.
По оценке Клауса, должность старейшины для этого очень хорошо подходит. И именно поэтому Социал-демократическая партия решила найти кандидатов на эту должность со стороны, не входящих сейчас в партию.
До последнего времени Клаус был заместителем старейшины Нымме. Его утверждение и.о. старейшиной Ласнамяэ состоялось сразу после его назначения заместителем старейшины этого же района.
Смена Мадисоном фракции
4 июля стало известно, что депутат Европейского парламента Яак Мадисон решил сменить фракцию в составе законодательного органа Евросоюза.
Он присоединился к фракции европейских консерваторов и реформистов (ECR), объявивших о создании собственного депутатского объединения.
Сопредседателями фракции стали Никола Прокаччини из Италии и Йоахим Брудзиньский. Всего во фракцию вошли 84 евродепутата, среди которых и Яак Мадисон.
По некоторым оценкам, Мадисон срочно сменил фракцию в Европарламенте, чтобы не оказаться в Комиссии по правам женщин.
Еще 1 июля политик говорил, что планирует продолжать свою деятельность во фракции «Идентичность и демократия» (ID), в которую он входил и в прошлом созыве Европарламента.
Как известно, недавно Мадисон покинул ряды эстонской партии EKRE, от которой он был избран в Европарламент.
ERK разрослась до 500 человек, что позволяет ей стать партией
В четверг организация «Эстонские националисты и консерваторы» (ERK) добилась соответствия требованию Закона о партиях, согласно которому для регистрации в партии должно быть не менее 500 членов.
В четверг прислала заявление о вступлении и вступила в партию ее 500-й член, 29-летняя жительница Тарту Элерин.
По словам вице-председателя Пауля Пуустусмаа, теперь можно начать необходимые для подачи заявления о внесении в реестр действия, которые в том числе включают составление и проверку списка членов партии, а также составление и подписание окончательного текста программы партии.
«Вслед за этими действиями правление подаст заявление о регистрации партии», - сказал он.
29 июля в тартуском конференц-центре V spa состоялось учредительное собрание партии «Эстонские националисты и консерваторы»: председателем партии стал Хенн Пыллуаас, а его заместителями - Сильвер Куузик и Пауль Пуустусмаа. Все они ранее состояли в партии EKRE.
Открытие выставки Бэнкси в Таллинне
4 апреля в корпусе M квартала Теллискиви в Таллинне состоялось торжественное открытие сенсационной международной выставки «Тайна Бэнкси - гениальный ум». Для широкой общественности выставка открыта с сегодняшнего дня, 5 июля.
Всемирно известный Бэнкси - уроженец английского Бристоля. Художник, личность которого остается загадкой, продолжает сдвигать границы искусства, а его произведения, в том числе выполненные в стиле «граффити», уже много лет остаются предметом пересудов.
С самой премьеры в Мюнхене в марте 2021 года выставки, рассказывающей об исключительном творчестве Бэнкси, в выставочных залах крупных европейских городов ее посетили более 2,2 млн человек. Выставка принимала посетителей в Берлине, Вене и многих других больших городах Европы, став самым популярным и успешным шоу в карьере таинственного художника. Наконец нашумевшая выставка впервые прибыла и в Эстонию.