Главными событиями уходящей недели стали начало нового учебного года, который станет первым годом масштабной школьной реформы по переходу на эстоноязычное школьное образование, скандал вокруг как раз посвященного этому переходу материала телеканaла Kanal 2, а также объявление Сийма Калласа о его уходе из эстонского парламента.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Начало нового учебного года, скандал с телесюжетом Kanal 2, уход Сийма Калласа из Рийгикогу
Начало нового учебного года, который называют историческим
2 сентября в большинстве школ Эстонии состоялись торжественные линейки по случаю начала нового учебного года, который станет первым годом масштабной школьной реформы по переходу на эстоноязычное школьное образование.
В частности, в Таллинне мэра города Евгения Осиновского можно было увидеть на торжественной линейке в гимназии Паэ. Особое внимание на празднике было уделено первоклассникам и ученикам четвертых классов, поскольку в этом учебном году именно они начинают учиться на эстонском языке.
Скандал с телесюжетом
Торжественные линейки в школах активно освещались в СМИ. Настоящее возмущение общественности вызвал сюжет передачи Reporter на Kanal 2 о переходе на эстоноязычное образование; претензии касались того, в каком свете были выставлены дети, среди которых есть ученики с особыми образовательными потребностями, а также готовность одной из таллиннских школ перехода к преподаванию на эстонском языке. За детей вступились эстонские политики и журналисты.
В сюжете были показаны кадры, снятые в двух школах. Первое сентября прошло в Эхтеской гуманитарной гимназии на эстонском языке, а в Кадакаской основной школе - преимущественно на русском языке. В ней учатся дети с глубоким отставанием в интеллектуальном или физическом развитии, и по этой причине школа продолжает предлагать им образование в том числе на русском языке. Закон это разрешает, в то время как в сюжете присутствие в школе русского языка выставлено в негативном свете.
В Эхтеской гуманитарной гимназии, как и во всех других школах столицы, учится определенное количество детей с особыми образовательными потребностями, есть также небольшие спецклассы. Один из опрошенных детей, интервью с которым стало ключевым в репортаже, учится в спецклассе.
Мальчик из Эхтеской гуманитарной гимназии явно не понимал вопросы журналиста на эстонском языке и невпопад отвечал на русском.
Издание Õhtuleht сообщило, что, по словам родителя, мальчик после увиденного в репортаже в истерике выбежал из комнаты и чувствовал, что он в чем-то виноват.
По мнению министра образования и науки Кристины Каллас («Ээсти 200»), детей выставили в незаслуженно плохом свете.
«Это использование детей в ситуации, когда они не понимают, что их используют, о чем будет журналистский материал, что у них спрашивают и чего от них хотят. Дети не могут это оценить, это просто неправильно, это огорчает. Дети не поняли, что происходит - и выложить все это в новости, преподнести именно под таким углом...» - сказала Каллас, добавив, что некоторым детям с особыми потребности и на родном русском языке тяжело общаться, не то что на эстонском.
По оценке министра, этот сюжет может негативно сказаться на отношениях эстоноязычных и русскоязычных, поскольку у последних может возникнуть ощущение, что из них просто делают клоунов, что их для чего-то используют.
По словам Георга Тераса, директора Кадакаской основной школы, где побывала съемочная группа, в школе учатся дети с интеллектуальной недостаточностью, которых запрещено фотографировать и снимать на видео, однако это не остановило представителей СМИ, пишет ERR.
«Для меня большой вопрос, кто их навел на нашу школу, потому что они в прямом смысле вломились к нам, и вели себя по-хамски: ничего не спрашивали, оператор тут же вошел в актовый зал, репортер встала у входной двери. То, как задавались вопросы, говорило о том, что они явно провоцируют на какой-то скандал», - сказал Терас ERR.
Медиа-предприятие Duo Media Networks позднее выразило сожаление по поводу репортажа «Насколько хорошо иноязычный ребенок, перешедший на обучение на государственном языке, сегодня знает эстонский». Сотрудничество с автором этого сюжета Керту Юккум было прекращено.
«Мы признаем, что этот репортаж не соответствовал принципам журналистской этики и вызвал отрицательные эмоции как у участников сюжета, так и у аудитории. Подобное противоречит нашим корпоративным ценностям. Мы искренне извиняемся перед всеми, кого затронула эта история или кого она обидела», - указала компания Duo Media Networks.
Duo Media Networks заверяет, что возникшая ситуация была тщательно проанализирована, также были сделаны необходимые выводы. «Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, мы приняли дополнительные меры по улучшению наших рабочих процессов и обеспечению качества. Kanal 2 также прекратил сотрудничество с внештатным автором Керту Юккум», - добавила фирма.
Уход Сийма Калласа из Рийгикогу
В пятницу стало известно, что бывший премьер-министр, реформист Сийм Каллас покидает Рийгикогу.
Генсекретарь Партии реформ Тимо Суслов подтвердил, что Сийм Каллас оповестил однопартийцев о своем решении. Одной из причин этого решения стало состояние его здоровья.
Замещающим членом Калласа в Рийгикогу является Юри Яансон.
Сийм Каллас - основатель Партии реформ.
EKRE требует отставки Ляэнеметса
Партия EKRE потребовала отставки министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия) в связи с конфискацией копии памятника в Лихула, на которой, по некоторым данным, присутствовала свастика.
EKRE считает, что это является грубым злоупотреблением властью, которое отдаляет Эстонию от демократии и правового государства. Партия считает, что конституционные права и свободы были проигнорированы.
«Мы считаем необходимым потребовать политической ответственности от министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса», - заявило руководство EKRE.
Национал-консерваторы считают, что полиция нарушила важнейшие конституционные принципы при изъятии памятника, такие как неприкосновенность частной собственности, свобода мнений и презумпция невиновности.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в свою очередь сообщил, что начальник полиции проинформировал правительство о копии памятника и о планах полиции по этому поводу.
«В Эстонии действует закон, запрещающий использование символики оккупационных режимов. Я сам не видел этот камень, но утверждают, что на памятнике присутствует такая символика», - отметил министр внутренних дел.
Ляэнеметс подчеркнул, что задача полиции - поддерживать общественный порядок, особенно в нынешнее напряженное время. «Мы должны предотвращать конфликты, которые могут разделить общество в Эстонии и дать возможность России осуществлять свое влияние», - отметил он.
Он также отметил, что правительство еще 20 лет назад решило, что памятника в Лихула не должно быть.
«Правительство уже высказывалось по этому вопросу, и, насколько я помню, волостной совет Ляэне-Нигула пришел к выводу, что такой памятник не должен находиться на их территории», - добавил он.
Сокращения в Telia
Компания Telia сообщила, что сокращает количество рабочих мест как в штаб-квартире компании, так и во всех странах, где она представлена. В Эстонии сокращение изменит характер почти 160 должностей.
Основная цель структурных изменений в масштабах всей компании - придать отделениям компании, расположенным в странах, большую роль, чем раньше, в обеспечении ориентированной на клиента и эффективной деятельности.