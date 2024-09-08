НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Начало нового учебного года, скандал с телесюжетом Kanal 2, уход Сийма Калласа из Рийгикогу

В Эхтеской гуманитарной гимназии, как и во всех других школах столицы, учится определенное количество детей с особыми образовательными потребностями, есть также небольшие спецклассы. Один из опрошенных детей, интервью с которым стало ключевым в репортаже, учится в спецклассе.

Мальчик из Эхтеской гуманитарной гимназии явно не понимал вопросы журналиста на эстонском языке и невпопад отвечал на русском.

Издание Õhtuleht сообщило, что, по словам родителя, мальчик после увиденного в репортаже в истерике выбежал из комнаты и чувствовал, что он в чем-то виноват.

По мнению министра образования и науки Кристины Каллас («Ээсти 200»), детей выставили в незаслуженно плохом свете.

Кристина Каллас осудила скандальный телесюжет. Фото: Madis Veltman

«Это использование детей в ситуации, когда они не понимают, что их используют, о чем будет журналистский материал, что у них спрашивают и чего от них хотят. Дети не могут это оценить, это просто неправильно, это огорчает. Дети не поняли, что происходит - и выложить все это в новости, преподнести именно под таким углом...» - сказала Каллас, добавив, что некоторым детям с особыми потребности и на родном русском языке тяжело общаться, не то что на эстонском.

По оценке министра, этот сюжет может негативно сказаться на отношениях эстоноязычных и русскоязычных, поскольку у последних может возникнуть ощущение, что из них просто делают клоунов, что их для чего-то используют.