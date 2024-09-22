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НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Введение налога на прибыль компаний, назначение Юрченко старейшиной, заявление реформистов о русском языке

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Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, премьер-министр Кристен Михал и министр образования Кристина Каллас.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, премьер-министр Кристен Михал и министр образования Кристина Каллас. Фото: Коллаж Rus.Postimees

Основными событиями уходящей недели стали объявление правительством о важнейших налоговых изменениях и мерах экономии, утверждение Юлианны Юрченко в должности старейшины Ласнамяэ, а также политическое заявление фракции Партии реформ в горсобрании Таллинна о недопустимости требования знания русского языка при поиске работников для столичных учреждений.

Введение налога на прибыль предприятий и другие решения по бюджету

Во вторник стало известно, что правительство согласилось ввести подоходный налог на прибыль предприятий.

Вводится временный налог на безопасность, состоящий из трех частей: это двухпроцентный подоходный налог на прибыль предприятий, двухпроцентный подоходный налог с первого евро и двухпроцентное увеличение подоходного налога. В настоящее время подоходный налог составляет 22 процента.

«Налог на прибыль предприятий означает, что более богатая или состоятельная часть общества вносит свой вклад в безопасность», - указал министр внутренних дел, председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс.

«Самое главное - затормозить рост постоянных расходов государства, из-за этого необходимы сокращения и другие реформы, иначе через несколько лет у нас будут проблемы с выплатой пенсий», - заявила министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200»).

Кристина Каллас, Кристен Михал, Лаури Ляэнеметс.
Кристина Каллас, Кристен Михал, Лаури Ляэнеметс. Фото: Tairo Lutter

По словам же главы правительства, реформиста Кристена Михала, правительство согласилось на урезание на общую сумму в 1,3 млрд евро. Кроме того, Силы обороны получат запрошенные 1,6 млрд евро на закупку военного снаряжения. Михал добавил, что за десять лет эстонское государство закупит боеприпасов на общую сумму в 4 млрд евро.

Члены правительства подтвердили, что пенсии сокращаться не будут, хотя двухпроцентный подоходный налог, взимаемый с первого евро, приведет к уменьшению как пенсий, так и всех других социальных пособий.

Кристен Михал, комментируя тему налога на прибыль фирм, указал, что при наличии выбора между различными вариантами выбор был сделан в пользу того, который меньше всего тормозит экономику и меньше всего угрожает инвестициям. Михал добавил, что все заинтересованы в том, чтобы экономика росла, чтобы в Эстонию приходили новые инвестиции. Поэтому и был введен временный налог на безопасность, чтобы обеспечить определенность для Сил обороны в плане расходов.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс отметил, что помимо национальной обороны важно также чувство экономической безопасности людей.

«Хотя в ходе переговоров по бюджету основное внимание уделялось инвестициям в национальную оборону, я рад, что мы уделили много внимания средствам к существованию эстонских семей, созданию рабочих мест за пределами так называемых золотых кругов и выживанию важных общественных услуг. С точки зрения национальной безопасности чувство экономической безопасности людей так же важно, как сила пограничной обороны Эстонии или способность полиции и спасателей оказать быструю помощь», - сказал Ляэнеметс.

Утверждение Юрченко в должности старейшины Ласнамяэ

Таллиннская городская управа во вторник официально назначила старейшиной Ласнамяэской части Таллинна Юлианну Юрченко, которая с 1 октября возглавит администрацию района.

Юлианна Юрченко получила высшее образование в 2022 году в Таллиннской высшей школе предпринимательства Mainor по специальности «Управление бизнесом». С 2011 по 2016 год Юрченко работала на различных должностях в администрации Хааберсти. В 2016-2019 годах она была заместителем старейшины Пыхья-Таллинна, после чего до февраля 2022 года работала в канцелярии Рийгикогу. С 7 февраля 2022 года по 14 апреля 2024 года Юрченко уже была старейшиной Ласнамяэ.

Юлианна Юрченко.
Юлианна Юрченко. Фото: Madis Veltman

Юлианна Юрченко заявила, что как глава района выступает за то, чтобы несколько проектов, которые важны для жителей района, но еще ждут реализации, продвигались вперед.

Заявление реформистов о русском языке в объявлениях о вакансиях

Фракция Партии реформ в горсобрании столицы в четверг выступила с политическим заявлением: требование о знании русского языка должно исчезнуть из объявлений о вакансиях в таллиннских городских учреждениях, а политическое соглашение об этом должно быть достигнуто к декабрю 2024 года.

Реформисты напомнили, что в нынешнем таллиннском коалиционном соглашении говорится, что будут пересмотрены критерии владения иностранным языком при приеме на работу в городе. В то же время до сих пор видно, как городские власти в объявлениях о приеме на работу требуют от соискателей владения русским языком. Последний пример был взят из объявления о наборе персонала муниципальным предприятием Tallinna Linnatransport, в котором специально указано требование знания русского языка.

Партия реформ обеспокоена, что занимающееся организацией услуги общественного транспорта в Таллинне предприятие Tallinna Linnatransport в объявлениях о трудовых вакансиях указывает требование к знанию русского языка.
Партия реформ обеспокоена, что занимающееся организацией услуги общественного транспорта в Таллинне предприятие Tallinna Linnatransport в объявлениях о трудовых вакансиях указывает требование к знанию русского языка. Фото: Mark Kitajev

Реформисты считают, что государственный сектор должен подавать пример в формировании официальной языковой среды, чтобы русский язык не распространялся ни в стране, ни в Таллинне.

В связи в этим фракция Партии реформ вместе с председателем горсобрания, вице-мэрами и старейшинами районов от реформистов требует, чтобы требование о знании русского языка исчезло из объявлений о вакансиях в городских учреждениях. Реформисты в горсобрании призвали как коалицию, так и оппозицию достичь в ближайшие месяцы политического соглашения, которое ввело бы в действие внутреннее правило в городе, согласно которому больше не может быть требования знания русского языка ни в одном объявлении о приеме на работу чиновника или специалиста на вакансии в городском учреждении.

Назначение нового главы Центрального союза работодателей

В среду стало известно, что новым главой Центрального союза работодателей Эстонии станет Хандо Суттер, который вступит в должность 1 октября.

По словам Кай Реало, председателя совета Центрального союза работодателей, ожидания от нового руководителя высоки как с точки зрения знаний, так и опыта. Помимо общения с членами организации, исполнительный директор также представляет интересы предпринимателей в отношениях с госсектором.

Хандо Суттер более 30 лет работал топ-менеджером и руководил такими компаниями, как Eesti Energia, Nord Pool Spot, Olympic Entertainment Group и др. Он также был членом совета Центрального союза работодателей и в течение нескольких лет возглавлял рабочую группу организации по образованию.

Хандо Суттер.
Хандо Суттер. Фото: Mihkel Maripuu

В 2014-2023 годах он возглавлял Eesti Energia.

Летом был организован публичный конкурс по поиску нового исполнительного директора Центрального союза работодателей, поскольку нынешний глава организации Арто Аас осенью покинет свой пост и приступит к работе в эстонской технологической компании OIXIO. В условиях жесткой конкуренции на должность нового руководителя претендовали 45 человек.

Лишение почетного статуса профессора, сотрудничавшего с Россией

В понедельник сенат Таллиннского университета обсудил участие профессора-эмеритуса Рейна Мюллерсона в конференции, организованной Министерством юстиции Российской Федерации этим летом. Считая сотрудничество с учреждениями государства-агрессора неприемлемым, Сенат университета решил лишить профессора Рейна Мюллерсона почетного статуса.

Рейн Мюллерсон.
Рейн Мюллерсон. Фото: Liis Treimann

«Хотя академическая свобода дает членам университета возможность высказывать и обсуждать непопулярные или непонятные позиции без вмешательства администрации, ее использование должно быть сбалансировано с ответственностью, которую мы несем как члены университета и граждане», - сказал ректор Таллиннского университета Тыну Вийк.

По его словам, сенат Таллиннского университета уважает принцип академической свободы и не наказывает никого за политические взгляды.

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