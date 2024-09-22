НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Введение налога на прибыль компаний, назначение Юрченко старейшиной, заявление реформистов о русском языке

Введение налога на прибыль предприятий и другие решения по бюджету

Во вторник стало известно, что правительство согласилось ввести подоходный налог на прибыль предприятий.

Вводится временный налог на безопасность, состоящий из трех частей: это двухпроцентный подоходный налог на прибыль предприятий, двухпроцентный подоходный налог с первого евро и двухпроцентное увеличение подоходного налога. В настоящее время подоходный налог составляет 22 процента.

«Налог на прибыль предприятий означает, что более богатая или состоятельная часть общества вносит свой вклад в безопасность», - указал министр внутренних дел, председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс.

«Самое главное - затормозить рост постоянных расходов государства, из-за этого необходимы сокращения и другие реформы, иначе через несколько лет у нас будут проблемы с выплатой пенсий», - заявила министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200»).

Кристина Каллас, Кристен Михал, Лаури Ляэнеметс. Фото: Tairo Lutter

По словам же главы правительства, реформиста Кристена Михала, правительство согласилось на урезание на общую сумму в 1,3 млрд евро. Кроме того, Силы обороны получат запрошенные 1,6 млрд евро на закупку военного снаряжения. Михал добавил, что за десять лет эстонское государство закупит боеприпасов на общую сумму в 4 млрд евро.

Члены правительства подтвердили, что пенсии сокращаться не будут, хотя двухпроцентный подоходный налог, взимаемый с первого евро, приведет к уменьшению как пенсий, так и всех других социальных пособий.