Основными событиями уходящей недели стали объявление правительством о важнейших налоговых изменениях и мерах экономии, утверждение Юлианны Юрченко в должности старейшины Ласнамяэ, а также политическое заявление фракции Партии реформ в горсобрании Таллинна о недопустимости требования знания русского языка при поиске работников для столичных учреждений.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Введение налога на прибыль компаний, назначение Юрченко старейшиной, заявление реформистов о русском языке
Введение налога на прибыль предприятий и другие решения по бюджету
Во вторник стало известно, что правительство согласилось ввести подоходный налог на прибыль предприятий.
Вводится временный налог на безопасность, состоящий из трех частей: это двухпроцентный подоходный налог на прибыль предприятий, двухпроцентный подоходный налог с первого евро и двухпроцентное увеличение подоходного налога. В настоящее время подоходный налог составляет 22 процента.
«Налог на прибыль предприятий означает, что более богатая или состоятельная часть общества вносит свой вклад в безопасность», - указал министр внутренних дел, председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс.
«Самое главное - затормозить рост постоянных расходов государства, из-за этого необходимы сокращения и другие реформы, иначе через несколько лет у нас будут проблемы с выплатой пенсий», - заявила министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200»).
По словам же главы правительства, реформиста Кристена Михала, правительство согласилось на урезание на общую сумму в 1,3 млрд евро. Кроме того, Силы обороны получат запрошенные 1,6 млрд евро на закупку военного снаряжения. Михал добавил, что за десять лет эстонское государство закупит боеприпасов на общую сумму в 4 млрд евро.
Члены правительства подтвердили, что пенсии сокращаться не будут, хотя двухпроцентный подоходный налог, взимаемый с первого евро, приведет к уменьшению как пенсий, так и всех других социальных пособий.
Кристен Михал, комментируя тему налога на прибыль фирм, указал, что при наличии выбора между различными вариантами выбор был сделан в пользу того, который меньше всего тормозит экономику и меньше всего угрожает инвестициям. Михал добавил, что все заинтересованы в том, чтобы экономика росла, чтобы в Эстонию приходили новые инвестиции. Поэтому и был введен временный налог на безопасность, чтобы обеспечить определенность для Сил обороны в плане расходов.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс отметил, что помимо национальной обороны важно также чувство экономической безопасности людей.
«Хотя в ходе переговоров по бюджету основное внимание уделялось инвестициям в национальную оборону, я рад, что мы уделили много внимания средствам к существованию эстонских семей, созданию рабочих мест за пределами так называемых золотых кругов и выживанию важных общественных услуг. С точки зрения национальной безопасности чувство экономической безопасности людей так же важно, как сила пограничной обороны Эстонии или способность полиции и спасателей оказать быструю помощь», - сказал Ляэнеметс.
Утверждение Юрченко в должности старейшины Ласнамяэ
Таллиннская городская управа во вторник официально назначила старейшиной Ласнамяэской части Таллинна Юлианну Юрченко, которая с 1 октября возглавит администрацию района.
Юлианна Юрченко получила высшее образование в 2022 году в Таллиннской высшей школе предпринимательства Mainor по специальности «Управление бизнесом». С 2011 по 2016 год Юрченко работала на различных должностях в администрации Хааберсти. В 2016-2019 годах она была заместителем старейшины Пыхья-Таллинна, после чего до февраля 2022 года работала в канцелярии Рийгикогу. С 7 февраля 2022 года по 14 апреля 2024 года Юрченко уже была старейшиной Ласнамяэ.
Юлианна Юрченко заявила, что как глава района выступает за то, чтобы несколько проектов, которые важны для жителей района, но еще ждут реализации, продвигались вперед.
Заявление реформистов о русском языке в объявлениях о вакансиях
Фракция Партии реформ в горсобрании столицы в четверг выступила с политическим заявлением: требование о знании русского языка должно исчезнуть из объявлений о вакансиях в таллиннских городских учреждениях, а политическое соглашение об этом должно быть достигнуто к декабрю 2024 года.
Реформисты напомнили, что в нынешнем таллиннском коалиционном соглашении говорится, что будут пересмотрены критерии владения иностранным языком при приеме на работу в городе. В то же время до сих пор видно, как городские власти в объявлениях о приеме на работу требуют от соискателей владения русским языком. Последний пример был взят из объявления о наборе персонала муниципальным предприятием Tallinna Linnatransport, в котором специально указано требование знания русского языка.
Реформисты считают, что государственный сектор должен подавать пример в формировании официальной языковой среды, чтобы русский язык не распространялся ни в стране, ни в Таллинне.
В связи в этим фракция Партии реформ вместе с председателем горсобрания, вице-мэрами и старейшинами районов от реформистов требует, чтобы требование о знании русского языка исчезло из объявлений о вакансиях в городских учреждениях. Реформисты в горсобрании призвали как коалицию, так и оппозицию достичь в ближайшие месяцы политического соглашения, которое ввело бы в действие внутреннее правило в городе, согласно которому больше не может быть требования знания русского языка ни в одном объявлении о приеме на работу чиновника или специалиста на вакансии в городском учреждении.
Назначение нового главы Центрального союза работодателей
В среду стало известно, что новым главой Центрального союза работодателей Эстонии станет Хандо Суттер, который вступит в должность 1 октября.
По словам Кай Реало, председателя совета Центрального союза работодателей, ожидания от нового руководителя высоки как с точки зрения знаний, так и опыта. Помимо общения с членами организации, исполнительный директор также представляет интересы предпринимателей в отношениях с госсектором.
Хандо Суттер более 30 лет работал топ-менеджером и руководил такими компаниями, как Eesti Energia, Nord Pool Spot, Olympic Entertainment Group и др. Он также был членом совета Центрального союза работодателей и в течение нескольких лет возглавлял рабочую группу организации по образованию.
В 2014-2023 годах он возглавлял Eesti Energia.
Летом был организован публичный конкурс по поиску нового исполнительного директора Центрального союза работодателей, поскольку нынешний глава организации Арто Аас осенью покинет свой пост и приступит к работе в эстонской технологической компании OIXIO. В условиях жесткой конкуренции на должность нового руководителя претендовали 45 человек.
Лишение почетного статуса профессора, сотрудничавшего с Россией
В понедельник сенат Таллиннского университета обсудил участие профессора-эмеритуса Рейна Мюллерсона в конференции, организованной Министерством юстиции Российской Федерации этим летом. Считая сотрудничество с учреждениями государства-агрессора неприемлемым, Сенат университета решил лишить профессора Рейна Мюллерсона почетного статуса.
«Хотя академическая свобода дает членам университета возможность высказывать и обсуждать непопулярные или непонятные позиции без вмешательства администрации, ее использование должно быть сбалансировано с ответственностью, которую мы несем как члены университета и граждане», - сказал ректор Таллиннского университета Тыну Вийк.
По его словам, сенат Таллиннского университета уважает принцип академической свободы и не наказывает никого за политические взгляды.