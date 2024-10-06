Главными событиями уходящей недели стала отставка спецпредставителя правительства Эстонии в Ида-Вируском уезде, очередная конфликтная ситуация вокруг Нарвского музея, а также решение Европейской комиссии подать в суд на Эстонию.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Отставка спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа, споры вокруг Нарвского музея, иск Еврокомиссии против Эстонии
Яанус Пурга ушел со своего поста
Во вторник, 1 октября, стало известно, что представитель правительства Эстонии в Ида-Вирумаа Яанус Пурга покинул свой пост по соглашению сторон.
По словам министра сельского хозяйства и регионального развития Пирет Хартман, целью создания института регионального представителя правительства было содействие улучшению социально-экономического положения Ида-Вирумаа и увеличение присутствия государства в уезде. По словам министра, главным ожиданием правительства от представителя было содействие запуску предпринимательских мер Фонда справедливого перехода. Яанус Пурга успешно оправдал это ожидание.
«Помимо богатых возможностей в Ида-Вирумаа есть и проблемы, с которыми помимо местных жителей должно помочь справиться и государство. В рамках Фонда справедливого перехода также были созданы необходимые и расширяющие возможности ресурсы, которые к настоящему моменту реализованы. Яанус Пурга хорошо выполнил свою роль представителя правительства», - сказала Хартман.
Яанус Пурга также подтвердил, что обязанности, возложенные на него при вступлении в должность, на данный момент в значительной степени выполнены, осталось дождаться успешного старта проектов и положительного влияния на регион.
«Работа по реализации предпринимательских мер Фонда справедливого перехода на сегодняшний день завершена; раунд заявок на крупные инвестиции был заполнен и перевыполнен в июле, мера для малого и среднего бизнеса закрылась 2 сентября. На этом обещанная работа во многом закончилась, и в сентябре я завершил текущую деятельность. В будущем уезд и государство должны вместе решить, что можно сделать для Ида-Вирумаа, помимо Фонда справедливого перехода. Я обязательно буду пытаться способствовать развитию региона, насколько смогу, и в будущем, уже на других должностях», - прокомментировал Пурга.
Вокруг Нарвского музея возникла новая конфликтная ситуация
На этой неделе мэр Нарвы Яан Тоотс направил министру культуры Хейди Пурга предложение фракции Нарвского горсобрания о том, что, если назначенные городом члены не получат права вето в Совете Нарвского музея, то город хочет выйти из совета. Министр заявила о том, что предложение Тоотса для нее пока непонятно.
Мэр Нарвы Яан Тоотс выразил недовольство, что в совете Нарвского музея три члена назначены городом и трое - государством. «Члены-учредители когда-то договорились, что в случае трех голосов «за» и трех «против» решающим становится голос председателя совета, который является представителем государства», - сказал Тоотс.
Мэр Нарвы предлагает министру культуры пересмотреть это положение, чтобы решение принималось большинством в 4 голоса, чтобы сделать голосование более демократичным.
Однако министр культуры Хейди Пурга сочла предложения Тоотса непонятными и подчеркнула, что нынешний председатель совета музея, Криста Нельсон, практически никогда не использовала свой решающий голос. «У нынешнего председателя совета музея не было ни одной ситуации, в которой ему пришлось бы использовать свой "золотой голос"», - отметила Пурга.
Пурга также посчитала крайне прискорбным второе предложение Тоотса, которое заключалось в том, что если депутаты города Нарва не получат права вето, то Нарва захочет выйти из целевого учреждения.
При этом бывший мэр Нарвы и нынешний депутат Нарвского горсобрания Катри Райк считает, что у города есть козырь в рукаве: экспонаты музея принадлежат городу. «Очевидно, что таким образом Нарва пытается отжать музей у государства. Это обычное дело в преддверии выборов. Орлов и Мяги хотят избавиться от директора музея Марии Сморжевских-Смирновой и найти лидера, которому в голову не придет желание повесить на замке плакат с оценкой действий Путина», - сказала Райк Rus.Postimees.
Мэр Нарвы не дождался гостей из Таджикистана
На этой неделе в Нарве ожидалась делегация из Таджикистана. Мэр города Яан Тоотс и представители властей Таджикистана должны были встретиться и обсудить нюансы будущего бизнеса. Но эти планы отменились.
Ожидалось, что делегация чиновников и предпринимателей пробудет в Нарве с 1 по 4 октября, а целью их визита станет перспектива сотрудничества с третьим по величине городом Эстонии. Таджиков интересуют помещения, подходящие для того, чтобы заниматься производством текстиля или обработкой натурального камня на базе таджикского сырья.
Делегация также должна была посетить бизнес-конференцию, которая проходила в Нарве 2 октября. Но к удивлению многих оказалось, что таджикские инвесторы и чиновники в Нарву не прибыли.
«Они не получили визы. Почему - этого мы не знаем. На следующей неделе их ожидать тоже не стоит, потому что я сам буду недоступен», - сказал журналистам на пресс-конференции мэр города Яан Тоотс. По словам Тоотса, если делегация получит визы в течение следующей недели, то ждать их можно начиная с 14 октября.
«К нам должно было приехать семь человек: пять предпринимателей, посол и представитель президентской канцелярии. Они уже знают, какие помещения здесь есть для производства, и приедут оценить их состояние. Инвестировать в покупку помещений они не планируют, планируют арендовать», - добавил мэр.
Еврокомиссия подала в суд на Эстонию
В четверг Европейская комиссия решила подать на Эстонию в суд, поскольку наша страна не предусмотрела эффективных средств правовой защиты в связи с отказом в выдаче визы, ее аннулирования или признания ее недействительной.
До сих пор в Эстонии не принят закон, предусматривающий возможность судебного обжалования в случае отказа в выдаче визы, аннулирования или признания визы недействительной. Это означает, что если административный орган откажет в выдаче визы гражданину третьей страны, аннулирует ее или признает недействительной, гражданин третьей страны не может обжаловать это решение в суде.
Поэтому Еврокомиссия считает, что в Эстонии не предусмотрена возможность эффективного судебного пересмотра всех решений об отказе в выдаче визы, отмене или признании визы недействительной в соответствии с национальным законодательством.
Согласно визовым правилам, государства-члены должны предусмотреть право обжаловать отказ, отмену или признание визы недействительной. Это право должно осуществляться в соответствии со статьей 47 Хартии основных прав ЕС, которая дает людям право на эффективное средство правовой защиты в суде в случае нарушения прав и свобод, предусмотренных законодательством Союза. Однако эстонское законодательство предусматривает право подать жалобу только в два несудебных административных органа.
Комиссия 21 февраля 2013 года начала в отношении Эстонии производство о нарушении, направив официальное письмо, за которым последовало мотивированное заключение 17 октября 2014 года и дополнительное мотивированное мнение 27 февраля 2015 года.
Комиссия также призывает Эстонию, Болгарию и Ирландию должным образом перенять законодательство ЕС о борьбе с расизмом и ксенофобией. Еврокомиссия в четверг направила Эстонии мотивированные заключения относительно принятия рамочного решения Совета по борьбе с расизмом и ксенофобией лишь частично и неверно.
Алар Карис премировал Таллиннский детский дом
Президент Алар Карис вручил в среду, 2 октября, премию Фонда культуры президента республики в размере 5000 евро Таллиннскому детскому дому.
Карис отметил, что основным словом, характеризующим нынешнего лауреата, является «забота» - забота о тех, кто по какой-либо причине остался без внимания других.
«Забота, которая нужна каждому из нас, но на которую у многих из нас не хватает сил. Забота о жизни и будущем Эстонии», - сказал президент Карис.
Таллиннский детский дом также оказывает поддержку и помощь молодым людям с особыми потребностями, детям с тяжелыми и глубокими формами инвалидности, а также семьям, занимающимся усыновлением, опекой и попечительством. Президент Карис подчеркнул, что сотрудники детского дома не только занимаются девятью направлениями работы, но и вносят значительный вклад в развитие этих сфер как в Эстонии, так и за ее пределами.