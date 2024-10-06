НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Отставка спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа, споры вокруг Нарвского музея, иск Еврокомиссии против Эстонии

Мэр Нарвы не дождался гостей из Таджикистана

На этой неделе в Нарве ожидалась делегация из Таджикистана. Мэр города Яан Тоотс и представители властей Таджикистана должны были встретиться и обсудить нюансы будущего бизнеса. Но эти планы отменились.

Ожидалось, что делегация чиновников и предпринимателей пробудет в Нарве с 1 по 4 октября, а целью их визита станет перспектива сотрудничества с третьим по величине городом Эстонии. Таджиков интересуют помещения, подходящие для того, чтобы заниматься производством текстиля или обработкой натурального камня на базе таджикского сырья.

Делегация также должна была посетить бизнес-конференцию, которая проходила в Нарве 2 октября. Но к удивлению многих оказалось, что таджикские инвесторы и чиновники в Нарву не прибыли.

Яан Тоотс. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

«Они не получили визы. Почему - этого мы не знаем. На следующей неделе их ожидать тоже не стоит, потому что я сам буду недоступен», - сказал журналистам на пресс-конференции мэр города Яан Тоотс. По словам Тоотса, если делегация получит визы в течение следующей недели, то ждать их можно начиная с 14 октября.

«К нам должно было приехать семь человек: пять предпринимателей, посол и представитель президентской канцелярии. Они уже знают, какие помещения здесь есть для производства, и приедут оценить их состояние. Инвестировать в покупку помещений они не планируют, планируют арендовать», - добавил мэр.

Еврокомиссия подала в суд на Эстонию