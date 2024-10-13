НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Избрание Кальюлайд главой ЭОК, назначение залога за освобождение Петерсона, арест подозреваемых в двойном убийстве

Айво Петерсон в зале суда. Фото: Mihkel Maripuu

Если Петерсона освободят, ему запретят покидать место его жительства.

Дмитрий Роотси и Андрей Андронов, которые вместе с Петерсоном обвиняются в государственной измене, также ходатайствовали об освобождении, однако суд отклонил их просьбы.

Адвокат Петерсона Стелла Вебер сказала, что не знает, как именно ее клиент будет собирать деньги на залог. «Возможно, его семья начнет сбор средств. На заседании Петерсон упомянул, что надеется на пожертвования от людей, поддерживающих его партию, но это исключительно его мнение», - отметила Вебер.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве двухгодичной давности

8 октября в Таллинне полиция задержала мужчин, подозревающихся в убийстве двух человек и компьютерном мошенничестве. 10 октября было санкционировано взятие подозреваемых под стражу.

Согласно подозрению, в апреле 2022 года 36- и 35-летний мужчины убили знакомого им 22-летнего мужчину и его спутницу жизни, 31-летнюю женщину, которая находилась на ранней стадии беременности.

После долгого и тщательного расследования на этой неделе полиция задержала подозреваемых, и в четверг они были взяты под стражу. Кроме того, полиция задержала 39-летнего мужчину, который после гибели потерпевших оформил на их имена кредитные обязательства. Его подозревают в компьютерном мошенничестве. Точный характер отношений мужчины с подозревающимися в убийстве выясняется.

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