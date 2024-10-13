Главными событиями уходящей недели стали избрание Керсти Кальюлайд главой Эстонского олимпийского комитета, назначение судом суммы залога за освобождение Айво Петерсона, а также задержание в Таллинне - и последующий арест - подозреваемых в двойном убийстве.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Избрание Кальюлайд главой ЭОК, назначение залога за освобождение Петерсона, арест подозреваемых в двойном убийстве
Керсти Кальюлайд победила Урмаса Сыырумаа
В пятницу на общем собрании Эстонского олимпийского комитета (ЭОК), прошедшем в Таллинне, был избран новый президент организации.
Им стала Керсти Кальюлайд - она сменила на этом посту Урмаса Сыырумаа, который был президентом ЭОК в течение восьми лет.
По итогам голосования Кальюлайд набрала 62 голоса, а Урмас Сыырумаа - 57.
После своего избрания Керсти Кальюлайд сказала в интервью Postimees, что теперь ей и ее команде предстоит определить стратегические рамки действий на ближайшие четыре года, донести их, показать исполкому, утвердить, а потом уже начинать разрабатывать проекты по их реализации.
По словам Кальюлайд, некоторые вещи достаточно долгие, например, построение модели молодежного спорта, поиск спонсоров - это определенно потребует времени.
150 000 евро за освобождение Петерсона
Харьюский уездный суд в понедельник назначил Айво Петерсону, обвиняющемуся в государственной измене, залог в размере 150 000 евро. После уплаты этой суммы Петерсон сможет во время судебного разбирательства находиться на свободе.
Петерсон просил разрешить ему уехать домой с устройством электронного надзора (электронный браслет), но суд отклонил это ходатайство. Тем не менее, он сможет выйти на свободу до суда, если внесет залог в 150 000 евро.
Судья отметил, что адвокат Петерсона указал на трудности в его семейной жизни из-за пребывания под стражей. В частности, ухудшились его отношения с ребенком. Суд признал, что в таких условиях сложно поддерживать доверительные отношения в семье.
Если Петерсона освободят, ему запретят покидать место его жительства.
Дмитрий Роотси и Андрей Андронов, которые вместе с Петерсоном обвиняются в государственной измене, также ходатайствовали об освобождении, однако суд отклонил их просьбы.
Адвокат Петерсона Стелла Вебер сказала, что не знает, как именно ее клиент будет собирать деньги на залог. «Возможно, его семья начнет сбор средств. На заседании Петерсон упомянул, что надеется на пожертвования от людей, поддерживающих его партию, но это исключительно его мнение», - отметила Вебер.
Полиция задержала подозреваемых в убийстве двухгодичной давности
8 октября в Таллинне полиция задержала мужчин, подозревающихся в убийстве двух человек и компьютерном мошенничестве. 10 октября было санкционировано взятие подозреваемых под стражу.
Согласно подозрению, в апреле 2022 года 36- и 35-летний мужчины убили знакомого им 22-летнего мужчину и его спутницу жизни, 31-летнюю женщину, которая находилась на ранней стадии беременности.
После долгого и тщательного расследования на этой неделе полиция задержала подозреваемых, и в четверг они были взяты под стражу. Кроме того, полиция задержала 39-летнего мужчину, который после гибели потерпевших оформил на их имена кредитные обязательства. Его подозревают в компьютерном мошенничестве. Точный характер отношений мужчины с подозревающимися в убийстве выясняется.
Резервистов вызвали на срочные сборы
Правительство Эстонии в среду приняло решение призвать до 59 резервистов на дополнительные учения «Шип», которые были запланированы на период с 9 по 11 октября.
Целью дополнительных учебных сборов «Шип 24-1» была проверка боеготовности, то есть была проверена работа цепочки управления гособороны от решения правительства до сбора резервистов структуры быстрого реагирования. Кроме того, резервисты, призывники и военнослужащие роты дивизии береговой обороны ВМС отработали приведение в боевую готовность согласно плану боевой готовности подразделения и выполнение основной боевой задачи.
Дополнительный учебный сбор носил учебный характер, и непосредственной угрозы безопасности Эстонии нет.
Это были первые дополнительные учебные сборы в этом году. Предыдущие состоялись в ноябре прошлого года.
Академия наук получила нового президента
Новым президентом Академии наук Эстонии в среду был избран Март Саарма.
Кандидатуру Марта Саарма поддержали 47 из 51 академика, принявших участие в голосовании.
Для избрания были необходимы 30 голосов.
Кандидатами в президенты выдвигались также академики Яак Ярв и Марис Лаан.