Главными событиями уходящей недели стали изменения автобусных маршрутов в Таллинне, предложение допускать на местные выборы только тех граждан РФ, которые осуждают войну, и протест отелей и ресторанов.
Неделя в фокусе ⟩ Таллиннцы против новых автобусных маршрутов, ограничение для граждан РФ в Эстонии и протест ресторанов
Осуди войну и иди на выборы?
На заседании Рийгикогу в понедельник председатель фракции «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер представил законопроект о внесении изменений в Конституцию, цель которого - лишить граждан третьих стран, а также лиц без определенного гражданства права голоса на местных выборах.
Социал-демократы выдвинули иное предложение: на местных выборах смогут голосовать только те постоянно проживающие в Эстонии иностранцы, которые подтвердят, что осуждают развязанную Россией войну, а Полиция безопасности (КаПо) получит право вычеркивать из списка избирателей нежелательных личностей.
По словам председателя соцдемов Лаури Ляэнеметса, при регистрации иностранец должен будет подтвердить, что он знает Конституцию нашей страны и уважает конституционный строй Эстонии, а также заверить, что осуждает российскую агрессию в Украине.
Пока предложение соцдемов не вызвало одобрения у других политических сил: Партия реформ и «Ээсти 200», как и «Отечество», выступают за полное лишение права голоса на местных выборов граждан России и Беларуси.
Изменения автобусных маршрутов: хотели как лучше, а получилось…
С понедельника в Таллинне вступили в силу изменения второго этапа обновления маршрутной сети общественного транспорта, целью которых является улучшение связи между районами города и предоставление более удобных возможностей для пересадки. В общей сложности изменения затронули 15 автобусных линий.
Маршруты автобусов № 4, 12, 13, 26, 26А и 49 изменены, автобусы № 40 и 51, а также № 54 и 47 объединены, а маршруты № 22, 47, 51, 64 и 65 закрыты. Появились новые маршруты № 25 и 48.
Изменения далеко не всем пришлись по душе. Под постами в соцсетях, которые касаются новой маршрутной сети, люди в основном выражают недовольство. Была запущена и петиция с требованием вернуть маршрут № 65.
Отели и рестораны готовят протест
Под руководством Союза отелей и ресторанов Эстонии (EHRL) 31 октября с 12:30 до 12:40 в знак протеста против налоговой политики правительства по всей стране будет приостановлена работа в кафе, ресторанах и местах и размещения.
В качестве лозунга сектор гостеприимства, сильно пострадавший от кризиса, использует выражение Jätku leiba! («Приятного аппетита!» или дословно - «Пусть хлеба будет в достатке!»), чтобы подчеркнуть важность благосостояния людей, а также для того, чтобы привлечь внимание к чрезмерно жесткой налоговой политике правительства.
Кроме того, в рамках акции EHRL хочет обратить внимание на то, что сфера туризма не оправилась от кризиса и что страна отказывается от доходов, поступающих из сферы туризма из-за ухудшения налоговой среды.
Акции протеста пройдут одновременно во всех трех странах Балтии.
Вотум недоверия министру провалился
В среду в Рийгикогу провалился вотум недоверия министру финансов Юргену Лиги (Партия реформ), инициированный оппозицией.
В поддержку вотума проголосовали 26 депутатов Рийгикогу, проголосовавших против и воздержавшихся не было. Для того, чтобы вотум прошел, потребовалось бы более половины голосов депутатов Рийгикогу.
В тексте вотума недоверия указывалось, что на первом чтении проекта государственного бюджета Юрген Лиги испытывал трудности с ответами на содержательные вопросы, что демонстрирует его некомпетентность, которую он пытался компенсировать общими фразами и оскорблениями. Авторы посчитали, что Лиги не обладает полным пониманием государственных финансов и, следовательно, не является профессионалом на своем посту.
Солдаты Северной Кореи поддерживают агрессию РФ против Украины
Северная Корея передала России тысячи солдат, которые, вероятно, будут отправлены воевать в Украину.
Первыми в Россию прибыли солдаты северокорейских подразделений спецопераций, которые, согласно докладу разведки США за 2021 год, обладают лучшей подготовкой и вооружением. Это одно из самых засекреченных подразделений армии Северной Кореи.
По данным южнокорейской разведки, это была лишь первая партия солдат. Анонимные источники сообщили, что фактическое число солдат, доставленных в Россию, может приближаться к 12 000.
В ответ на привлечение подразделений из КНДР к войне на стороне России Южная Корея рассматривает возможность отправки в Украину военных разведчиков, которые могли бы проанализировать северокорейскую тактику ведения боя или принять участие в допросах военных из КНДР, если они попадут в плен.
Власти Южной Кореи также не исключают прямых поставок вооружений Украине, от которых эта страна пока воздерживалась.
Власти России информацию о привлечении северокорейских военных к боевым действиям в Украине на стороне ВС РФ не подтверждают, называя «противоречивой».