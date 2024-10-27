Неделя в фокусе Таллиннцы против новых автобусных маршрутов, ограничение для граждан РФ в Эстонии и протест ресторанов

Вице-мэр Кристьян Ярван («Отечество») заявил, что окончательные решения по изменениям маршрутов были приняты на основе анализа данных и отзывов жителей. Фото: Peeter Langovits

Изменения далеко не всем пришлись по душе. Под постами в соцсетях, которые касаются новой маршрутной сети, люди в основном выражают недовольство. Была запущена и петиция с требованием вернуть маршрут № 65.

Отели и рестораны готовят протест

Под руководством Союза отелей и ресторанов Эстонии (EHRL) 31 октября с 12:30 до 12:40 в знак протеста против налоговой политики правительства по всей стране будет приостановлена ​​работа в кафе, ресторанах и местах и размещения.

В качестве лозунга сектор гостеприимства, сильно пострадавший от кризиса, использует выражение Jätku leiba! («Приятного аппетита!» или дословно - «Пусть хлеба будет в достатке!»), чтобы подчеркнуть важность благосостояния людей, а также для того, чтобы привлечь внимание к чрезмерно жесткой налоговой политике правительства.

Ранее Союз отелей и ресторанов не организовывал акций протеста - это первый случай демонстрации. Фото иллюстративное. Фото: Mikk Keis/Virumaa Teataja

Кроме того, в рамках акции EHRL хочет обратить внимание на то, что сфера туризма не оправилась от кризиса и что страна отказывается от доходов, поступающих из сферы туризма из-за ухудшения налоговой среды.

Акции протеста пройдут одновременно во всех трех странах Балтии.

Вотум недоверия министру провалился

В среду в Рийгикогу провалился вотум недоверия министру финансов Юргену Лиги (Партия реформ), инициированный оппозицией.

В поддержку вотума проголосовали 26 депутатов Рийгикогу, проголосовавших против и воздержавшихся не было. Для того, чтобы вотум прошел, потребовалось бы более половины голосов депутатов Рийгикогу.

Министр финансов продолжает пользоваться твердой поддержкой среди членов коалиционных партий. Фото: Mihkel Maripuu