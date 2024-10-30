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Интервью «Лить кровь здесь Путин пока не собирается»: чем интересны Эстонии выборы в Грузии

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Участник акции оппозиции в Тбилиси держит плакат с надписью SOS (спасите наши души), 28 октября 2024 года.
Участник акции оппозиции в Тбилиси держит плакат с надписью SOS (спасите наши души), 28 октября 2024 года. Фото: Semenova Maria/SIPA/Scanpix

Главный редактор проекта «Sova» Марта Ардашелия рассказала Rus.Postimees о протестах в Грузии и вариантах развития ситуации с выборами в парламент, после того как оппозиция отказалась получать те мандаты, которые ей удалось завоевать.

Postimees ранее опубликовал серию материалов о событиях в Грузии: «Президент Грузии назвала выборы сфальсифицированными и призвала народ выйти на улицы», «Народ Грузии из-за украденных выборов вышел на улицы», «Министры стран ЕС осудили нарушение демократических норм на выборах в Грузии», «В Грузии могут начаться массовые протесты. Какие рекомендации дает МИД Эстонии?», «Колонка Postimees 〉 Грузинская мечта».

О происходящем и перспективах Марта Ардашелия рассказала в интервью на утро после большого митинга, который прошел в Тбилиси 28 октября.

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