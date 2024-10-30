Интервью «Лить кровь здесь Путин пока не собирается»: чем интересны Эстонии выборы в Грузии

Участник акции оппозиции в Тбилиси держит плакат с надписью SOS (спасите наши души), 28 октября 2024 года.

Главный редактор проекта «Sova» Марта Ардашелия рассказала Rus.Postimees о протестах в Грузии и вариантах развития ситуации с выборами в парламент, после того как оппозиция отказалась получать те мандаты, которые ей удалось завоевать.