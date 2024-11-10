НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Победа Трампа, решение коалиции лишить граждан РФ права голоса на местных выборах, определение финалистов Eesti Laul

В итоге правление Социал-демократической партии решило поддержать компромиссное предложение, которое предусматривает, что будет инициирован процесс внесения в Конституцию поправок, которые ограничат избирательные права граждан третьих стран на муниципальных выборах, но сохранят избирательные права лиц с неопределенным гражданством, то есть серопаспортников.

«Мы разъясняли позиции социал-демократов в течение как минимум полутора лет, когда вопрос избирательного права был на первом плане общественных дебатов, и мы по-прежнему придерживаемся мнения, что изменение Конституции прямо перед выборами и лишение жителей права голоса в местной жизни на основании их гражданства - не лучшее решение, – заявил министр внутренних дел и председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс. - Однако мы должны понимать, что, если социал-демократы останутся сторонним наблюдателем в процессе внесения поправок в Конституцию, право голоса будет также отнято у почти 60 000 владельцев так называемых серых паспортов, единственной родной страной которых является Эстония».

Достижение соглашения в сфере образования

Совет Союза работников образования Эстонии на внеочередном собрании, состоявшемся во вторник, решил, что организация подпишет соглашение в сфере образования.

Официальное подписание соглашения состоится 9 декабря в 11.00 в Таллинне.