Главными событиями уходящей недели стали победа Дональда Трампа на выборах президента США, решение правящей коалиции инициировать изменение конституции для лишения граждан стран-агрессоров права голоса на местных выборах, а также объявление участников финального тура конкурса Eesti Laul.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Победа Трампа, решение коалиции лишить граждан РФ права голоса на местных выборах, определение финалистов Eesti Laul
Триумф Трампа
Дональд Трамп одержал победу на состоявшихся 5 ноября выборах президента США.
В среду в первой половине дня президент Эстонии Алар Карис и премьер-министр Кристен Михал в социальных сетях поздравили кандидата от Республиканской партии с победой на выборах.
Алар Карис указал, что Эстония ценит свой прочный союз с Соединенными Штатами, основанный на общих демократических идеалах и совместной приверженности глобальной безопасности. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление тесного сотрудничества в ближайшие годы.
Кристен Михал назвал впечатляющей победу Трампа на выборах и указал, что Эстония и Соединенные Штаты всегда были самыми близкими союзниками. Он добавил, что с нетерпением ждем возможности работать с Трампом, чтобы сделать трансатлантические отношения более крепкими и не позволить агрессорам победить.
Решение коалиции изменить конституцию
Члены правительственной коалиции на заседании коалиционного совета в понедельник решили внести срочные изменения в Конституцию в отношении права голоса, о чем сообщил прессе премьер-министр Кристен Михал, глава Партии реформ.
Он сказал, что на заседании совета было рекомендовано фракциям коалиционных партий в парламенте обеспечить внесение срочных изменений в Конституцию, чтобы граждане стран-агрессоров больше не могли участвовать в принятии решений на местных выборах.
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс в первой половине дня понедельника сказал прессе, что он пошел навстречу своим коалиционным партнерам.
В тот же день вечером правление социал-демократов собралось на заседание, чтобы обсудить предложенный Лаури Ляэнеметсом компромисс относительно лишения избирательных прав граждан России и Беларуси.
В итоге правление Социал-демократической партии решило поддержать компромиссное предложение, которое предусматривает, что будет инициирован процесс внесения в Конституцию поправок, которые ограничат избирательные права граждан третьих стран на муниципальных выборах, но сохранят избирательные права лиц с неопределенным гражданством, то есть серопаспортников.
«Мы разъясняли позиции социал-демократов в течение как минимум полутора лет, когда вопрос избирательного права был на первом плане общественных дебатов, и мы по-прежнему придерживаемся мнения, что изменение Конституции прямо перед выборами и лишение жителей права голоса в местной жизни на основании их гражданства - не лучшее решение, – заявил министр внутренних дел и председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс. - Однако мы должны понимать, что, если социал-демократы останутся сторонним наблюдателем в процессе внесения поправок в Конституцию, право голоса будет также отнято у почти 60 000 владельцев так называемых серых паспортов, единственной родной страной которых является Эстония».
Достижение соглашения в сфере образования
Совет Союза работников образования Эстонии на внеочередном собрании, состоявшемся во вторник, решил, что организация подпишет соглашение в сфере образования.
Официальное подписание соглашения состоится 9 декабря в 11.00 в Таллинне.
Соглашение в сфере образования устанавливает комплексные рамки, направленные на обеспечение качественного и доступного образования в каждой школе Эстонии, независимо от ее владельца или региона, что приводит к более четким критериям условий работы учителей, возможностям их карьерного роста, а также создает лучшие условия для финансирования образования и управления рабочей нагрузкой учителей.
«Учителя ожидали большего от этого соглашения - более высоких коэффициентов в карьерной модели и более четкого регулирования рабочей нагрузки, но поскольку это были широкие переговоры между многими сторонами, был достигнут компромисс», - сказал председатель Союза работников образования Реэмо Вольтри.
Кончина Хелле Мери
В пятницу, 8 ноября, в Таллинне скончалась Хелле Мери, вдова первого президента восстановившей независимость Эстонии Леннарта Мери.
Хелле Мери родилась 14 марта 1949 года в Рапла, окончила кафедру театрального искусства в Таллиннской государственной консерватории, работала в Эстонском драматическом театре и оставила актерское мастерство в апреле 1992 года, когда ее муж Леннарт Мери (1929-2006) принял должность посла Эстонии в Хельсинки.
С 6 октября 1992 года, когда Леннарт Мери вступил в должность президента Эстонии, Хелле Мери начала исполнять обязанности первой леди государства.
Попадание эстонской компании под санкции в Великобритании
В пятницу стало известно, что зарегистрированная в Эстонии компания Virmavia оказалась в санкционном списке правительства Великобритании с юридическими и физическими лицами, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс и российских наемников.
«Великобритания наносит удар по самому сердцу военной машины Путина», - гласит заголовок новости на сайте правительства Великобритании о пополнении санкционных списков. Среди новых целей - поставщики, поддерживающие российское военное производство. Санкционные списки дополнены сразу несколькими десятками новых имен и названий компаний.
Первым в списке новым юрлицом, подпавшим под антироссийские санкции, стоит эстонская компания VIRMAVIA OÜ.
Эстонская компания оказалась в разделе «поставщиков станков, микроэлектроники, комплектующих для беспилотников, шарикоподшипников и других товаров для российского оборонно-промышленного комплекса».
Определение финалистов Eesti Laul
Жюри Eesti Laul сообщило в начале недели, что прослушало все присланные песни и выбрало 15 финалистов для участия в конкурсе.
Всего на конкурс Eesti Laul 2025 было отправлено 175 песен, которые оценивало жюри из 34 человек, не зная ничего ни о их авторах, ни об исполнителях.
В состав жюри вошли известные эстонские артисты и авторы, у которых уже есть опыт участия в Евровидении: Алика Милова, Юри Поотсманн, Kohver из 5MIINUST, Майан Кярмас, Михкель Маттисен, Свен Лыхмус и Таня Михайлова-Саар.
В понедельник были объявлены первые семь финалистов, и во вторник - оставшиеся восемь. В число финалистов, в частности, вошли Туули Ранд, Анна Салин, Minimal Wind, Андрей Зевакин и Карита, Франц Тикерпуу, Томми Кэш и другие артисты.
Пятнадцать конкурсных песен Eesti Laul 2025 впервые прозвучат в программе Start 6 декабря. Однако победителем конкурса может стать певец, который не находится среди этих финалистов, поскольку 16-й участник будет определен в начале января по результатам зрительского голосования.
Финал Eesti Laul пройдет 15 февраля. В этот день будет объявлен победитель конкурса, который представит Эстонию в мае в Швейцарии на Евровидении-2025.