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НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Победа Трампа, решение коалиции лишить граждан РФ права голоса на местных выборах, определение финалистов Eesti Laul

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Кристен Михал, Дональд Трамп, Лаури Ляэнеметс.
Кристен Михал, Дональд Трамп, Лаури Ляэнеметс. Фото: Коллаж Rus.Postimees. Canva.

Главными событиями уходящей недели стали победа Дональда Трампа на выборах президента США, решение правящей коалиции инициировать изменение конституции для лишения граждан стран-агрессоров права голоса на местных выборах, а также объявление участников финального тура конкурса Eesti Laul.

Триумф Трампа

Дональд Трамп одержал победу на состоявшихся 5 ноября выборах президента США.

В среду в первой половине дня президент Эстонии Алар Карис и премьер-министр Кристен Михал в социальных сетях поздравили кандидата от Республиканской партии с победой на выборах.

Алар Карис указал, что Эстония ценит свой прочный союз с Соединенными Штатами, основанный на общих демократических идеалах и совместной приверженности глобальной безопасности. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление тесного сотрудничества в ближайшие годы.

Дональд Трамп после 4-летнего перерыва вернется в Белый дом.
Дональд Трамп после 4-летнего перерыва вернется в Белый дом. Фото: Evan Vucci

Кристен Михал назвал впечатляющей победу Трампа на выборах и указал, что Эстония и Соединенные Штаты всегда были самыми близкими союзниками. Он добавил, что с нетерпением ждем возможности работать с Трампом, чтобы сделать трансатлантические отношения более крепкими и не позволить агрессорам победить.

Решение коалиции изменить конституцию

Члены правительственной коалиции на заседании коалиционного совета в понедельник решили внести срочные изменения в Конституцию в отношении права голоса, о чем сообщил прессе премьер-министр Кристен Михал, глава Партии реформ.

Он сказал, что на заседании совета было рекомендовано фракциям коалиционных партий в парламенте обеспечить внесение срочных изменений в Конституцию, чтобы граждане стран-агрессоров больше не могли участвовать в принятии решений на местных выборах.

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс в первой половине дня понедельника сказал прессе, что он пошел навстречу своим коалиционным партнерам.

Лаури Ляэнеметс и Кристен Михал.
Лаури Ляэнеметс и Кристен Михал. Фото: Mihkel Maripuu

В тот же день вечером правление социал-демократов собралось на заседание, чтобы обсудить предложенный Лаури Ляэнеметсом компромисс относительно лишения избирательных прав граждан России и Беларуси.

В итоге правление Социал-демократической партии решило поддержать компромиссное предложение, которое предусматривает, что будет инициирован процесс внесения в Конституцию поправок, которые ограничат избирательные права граждан третьих стран на муниципальных выборах, но сохранят избирательные права лиц с неопределенным гражданством, то есть серопаспортников.

«Мы разъясняли позиции социал-демократов в течение как минимум полутора лет, когда вопрос избирательного права был на первом плане общественных дебатов, и мы по-прежнему придерживаемся мнения, что изменение Конституции прямо перед выборами и лишение жителей права голоса в местной жизни на основании их гражданства - не лучшее решение, – заявил министр внутренних дел и председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс. - Однако мы должны понимать, что, если социал-демократы останутся сторонним наблюдателем в процессе внесения поправок в Конституцию, право голоса будет также отнято у почти 60 000 владельцев так называемых серых паспортов, единственной родной страной которых является Эстония».

Достижение соглашения в сфере образования

Совет Союза работников образования Эстонии на внеочередном собрании, состоявшемся во вторник, решил, что организация подпишет соглашение в сфере образования.

Официальное подписание соглашения состоится 9 декабря в 11.00 в Таллинне.

Соглашение в сфере образования устанавливает комплексные рамки, направленные на обеспечение качественного и доступного образования в каждой школе Эстонии, независимо от ее владельца или региона, что приводит к более четким критериям условий работы учителей, возможностям их карьерного роста, а также создает лучшие условия для финансирования образования и управления рабочей нагрузкой учителей.

Реэмо Вольтри.
Реэмо Вольтри. Фото: Margus Ansu

«Учителя ожидали большего от этого соглашения - более высоких коэффициентов в карьерной модели и более четкого регулирования рабочей нагрузки, но поскольку это были широкие переговоры между многими сторонами, был достигнут компромисс», - сказал председатель Союза работников образования Реэмо Вольтри.

Кончина Хелле Мери 

В пятницу, 8 ноября, в Таллинне скончалась Хелле Мери, вдова первого президента восстановившей независимость Эстонии Леннарта Мери.

Хелле Мери родилась 14 марта 1949 года в Рапла, окончила кафедру театрального искусства в Таллиннской государственной консерватории, работала в Эстонском драматическом театре и оставила актерское мастерство в апреле 1992 года, когда ее муж Леннарт Мери (1929-2006) принял должность посла Эстонии в Хельсинки.

Хелле Мери. 24 февраля 2018 года.
Хелле Мери. 24 февраля 2018 года. Фото: Raigo Pajula / Arno Mikkor / Vabariigi Presidendi Kantselei

С 6 октября 1992 года, когда Леннарт Мери вступил в должность президента Эстонии, Хелле Мери начала исполнять обязанности первой леди государства.

Попадание эстонской компании под санкции в Великобритании

В пятницу стало известно, что зарегистрированная в Эстонии компания Virmavia оказалась в санкционном списке правительства Великобритании с юридическими и физическими лицами, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс и российских наемников.

«Великобритания наносит удар по самому сердцу военной машины Путина», - гласит заголовок новости на сайте правительства Великобритании о пополнении санкционных списков. Среди новых целей - поставщики, поддерживающие российское военное производство. Санкционные списки дополнены сразу несколькими десятками новых имен и названий компаний.

Первым в списке новым юрлицом, подпавшим под антироссийские санкции, стоит эстонская компания VIRMAVIA OÜ.

Эстонская компания оказалась в разделе «поставщиков станков, микроэлектроники, комплектующих для беспилотников, шарикоподшипников и других товаров для российского оборонно-промышленного комплекса».

Определение финалистов Eesti Laul

Жюри Eesti Laul сообщило в начале недели, что прослушало все присланные песни и выбрало 15 финалистов для участия в конкурсе.

Всего на конкурс Eesti Laul 2025 было отправлено 175 песен, которые оценивало жюри из 34 человек, не зная ничего ни о их авторах, ни об исполнителях.

В состав жюри вошли известные эстонские артисты и авторы, у которых уже есть опыт участия в Евровидении: Алика Милова, Юри Поотсманн, Kohver из 5MIINUST, Майан Кярмас, Михкель Маттисен, Свен Лыхмус и Таня Михайлова-Саар.

Одним из финалистов конкурса Eesti Laul стал Томми Кэш.
Одним из финалистов конкурса Eesti Laul стал Томми Кэш. Фото: Taavi Sepp

В понедельник были объявлены первые семь финалистов, и во вторник - оставшиеся восемь. В число финалистов, в частности, вошли Туули Ранд, Анна Салин, Minimal Wind, Андрей Зевакин и Карита, Франц Тикерпуу, Томми Кэш и другие артисты.

Пятнадцать конкурсных песен Eesti Laul 2025 впервые прозвучат в программе Start 6 декабря. Однако победителем конкурса может стать певец, который не находится среди этих финалистов, поскольку 16-й участник будет определен в начале января по результатам зрительского голосования.

Финал Eesti Laul пройдет 15 февраля. В этот день будет объявлен победитель конкурса, который представит Эстонию в мае в Швейцарии на Евровидении-2025.

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