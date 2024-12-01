Главными событиями уходящей недели стали неудачная попытка сменить мэра Нарвы, утверждение нового состава Еврокомиссии, в которую входит теперь и Кая Каллас, а также присуждение титула «Гражданин года 2024».
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Провал попытки сместить мэра Нарвы, утверждение нового состава Еврокомиссии, объявление «Гражданина года»
Сохранение Яном Тоотсом поста нарвского мэра
В субботу 30 ноября, в Нарвском горсобрании прошло заседание, на котором хотели выразить вотум недоверия мэру Яану Тоотсу. Однако это попытка потерепела неудачу: за вотум проголосовало только 15 человек.
В Нарвском горсобрании 31 член, поэтому для выражения недоверия нужно было бы как минимум 16 голосов.
На прошлом заседании вотум недоверия был выражен председателю горсобрания Ирине Янович, а на ее место пришла член фракции Narva 2.0 Татьяна Стольфат. За Стольфат проголосовало 16 человек.
Фракция Narva 2.0 появилась в горсобрании в середине ноября - ее члены отсоединились от фракции Narva, лидером которой является Алексей Евграфов. Лидером Narva 2.0 стал Михаил Стальнухин, а опозиционная фракция Respekt подписала с Narva 2.0 коалиционный договор.
Новая коалиция договорилась, что выразит вотум недоверия текущему мэру Яану Тоотсу, а на его место поставит члена фракции Respekt Катри Райк. Но уже в середине недели появились разговоры о том, что не все члены коалиции проголосуют изначально так, как договаривались, поэтому вотум недоверия Тоотсу может провалиться.
Последняя формальность для Каи Каллас
Европейский парламент утвердил в среду, 27 ноября, новый состав Еврокомиссии, предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и одобренный в сентябре Советом Европейского cоюза.
Голосование в Европарламенте состоялось в среду, 27 ноября, депутаты поддержали новый состав 370 голосами за, 282 голоса были отданы против. Обновленная Еврокомиссия официально приступит к работе в декабре.
Всего в списке - 26 еврокомиссаров, отдельно указана Кая Каллас: она станет верховной представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сменив на этом посту Жозепа Борреля.
Ее кандидатуру главы стран и правительств стран ЕС поддержали еще в июле. Каллас считается одним из наиболее твердых союзников Украины в Евросоюзе и является сторонницей жесткой политики в отношении РФ, развязавшей войну против соседней страны.
Выбор «Гражданина года 2024»
Во вторник, 26 ноября, в День гражданина звание гражданина года и почетные знаки Дня гражданина были присуждены отличившимся жителям Эстонии. Ити Аавик, разносторонний и вдохновляющий лидер гражданского общества, получила почетное звание «Гражданин года 2024».
Как сказал глава МВД Лаури Ляэнеметс, гражданское общество Эстонии характеризуется преданными и готовыми к действию людьми во всех областях и измерениях, которые не только вносят свой вклад посредством волонтерской работы, но и находят разумные решения и инновационные инициативы для достижения позитивных изменений.
«В этом смысле «Гражданин года» этого года Ити Аавик, безусловно, является примером и источником вдохновения для всех, кто своими действиями хочет создать для нас лучшее будущее. Как выдающийся деятель гражданского общества, Ити Аавик внесла свой вклад в оборону, благотворительность и устойчивое развитие. 20-летняя деятельность включает в себя как местные, так и международные проекты», - указал Ляэнеметс.
С 2018 года Ити Аавик руководит целевым учреждением «Фонд Каролины Иллензеер», через который поддерживается образование детей раненых или погибших бойцов Сил обороны, и одновременно является одним из лидеров фестиваля устойчивого развития Hoolides homsest.
В своей приветственной речи Аавик сказала, что если мы хотим воспитать активных граждан, которые вносят вклад в жизнь общества, нам следует заранее подумать, какие примеры мы показываем молодым людям и детям в виде самих себя, как заставить детей почувствовать, что их действия имеют влияние и голос, чтобы они осмелились стать активными гражданами в будущем.
Назначение Васильева главным тренером «Флоры»
В понедельник, 25 ноября, стало известно, что Константин Васильев, легендарный эстонский футболист, только что закончивший карьеру игрока, приступит к работе в качестве главного тренера таллиннской «Флоры». Команда начнет подготовку к новому сезону в начале января.
Как хорошо известно, Васильев попал под шквал негодования болельщиков «Флоры» и сборной Эстонии по футболу в апреле из-за интервью, которое он дал Õhtuleht. В том интервью он прокомментировал военное вторжение России в Украину. Тогда бывший капитан сборной Эстонии не смог выбрать сторону в этой войне.
Во вторник президент таллиннской «Флоры» Пелле Похлак заявил, что выбор на роль главного тренера Константина Васильева стал для клуба легким решением.
Журналисты попросили Пелле Похлака объяснить ситуацию, при которой Васильев, еще будучи игроком, перестал подходить на позицию капитана команды, а теперь подошел на позицию главного тренера.
«Скажем так. Если бы был хоть грамм сомнения, что он ненастоящий эстонец, его бы не было в клубе, не говоря уже о должности главного тренера. Мы обсудили решение и с болельщиками, но их мнение можете узнать у них самих - я не являюсь их уполномоченным», - ответил Пелле Похлак.
Травма Келли Сильдару
23 ноября эстонская спортсменка Келли Сильдару, медалистка последней Зимней Олимпиады, упала во время разминки накануне старта этапе Кубка мира по фристайлу в Австрии. В среду, 27 ноября, стало известно, что повреждение передней крестообразной связки левого колена ставит под угрозу участие Сильдару в ОИ-2026.
До Зимней Олимпиады в Италии остается еще 14 месяцев. Как сказала Сильдару, на восстановление после предыдущей подобной травмы ей потребовалось полтора года. Правда, еще есть надежда, что нынешняя травма не столь серьезна, как полученная в январе 2023 года. Однако, как сказал доктор Мадис Раху, точный масштаб повреждения выяснится в ходе операции.
При этом в случае с зимними Олимпийскими Играми 2026 года нужно иметь в виду, что недостаточно просто выздороветь. Сильдару необходимо еще и пройти квалификацию. Порядок, утвержденный Международным олимпийским комитетом, предусматривает, что квалификационные баллы по фристайлу можно набрать в период с 1 июля 2024 года по 18 января 2026 года.