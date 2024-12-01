НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Провал попытки сместить мэра Нарвы, утверждение нового состава Еврокомиссии, объявление «Гражданина года»

В своей приветственной речи Аавик сказала, что если мы хотим воспитать активных граждан, которые вносят вклад в жизнь общества, нам следует заранее подумать, какие примеры мы показываем молодым людям и детям в виде самих себя, как заставить детей почувствовать, что их действия имеют влияние и голос, чтобы они осмелились стать активными гражданами в будущем.

Назначение Васильева главным тренером « Флоры »

В понедельник, 25 ноября, стало известно, что Константин Васильев, легендарный эстонский футболист, только что закончивший карьеру игрока, приступит к работе в качестве главного тренера таллиннской «Флоры». Команда начнет подготовку к новому сезону в начале января.

Как хорошо известно, Васильев попал под шквал негодования болельщиков «Флоры» и сборной Эстонии по футболу в апреле из-за интервью, которое он дал Õhtuleht. В том интервью он прокомментировал военное вторжение России в Украину. Тогда бывший капитан сборной Эстонии не смог выбрать сторону в этой войне.

Легендарный эстонский футболист Константин Васильев начинает тренерскую карьеру. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Во вторник президент таллиннской «Флоры» Пелле Похлак заявил, что выбор на роль главного тренера Константина Васильева стал для клуба легким решением.

Журналисты попросили Пелле Похлака объяснить ситуацию, при которой Васильев, еще будучи игроком, перестал подходить на позицию капитана команды, а теперь подошел на позицию главного тренера.