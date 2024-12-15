НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Историческая медаль Энели Ефимовой, визит Кристена Михала в Киев, принятие парламентом госбюджета

Триумф Ефимовой

В четверг эстонская спортсменка Энели Ефимова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

В финальном заплыве на дистанции 100 м брассом она пришла к финишу третьей с результатом 1.03,25.

Чемпионкой стала Тан Цяньтин из КНР с результатом 1.02.38, серебро оказалось у американки Ледли Кинг, проигравшей чемпионке 0,42 сек.

Энели Ефимова. Фото: Tairo Lutter

После соревнований Ефимова сказала журналистам:

«Я совершенно не думаю о сегодняшнем результате, я выполнила свою работу, и это самое главное. Эта медаль вызвала у меня слезы на глазах. Когда я увидела, что мои старания принесли какие-то результаты, я была очень довольна собой!»

Это первая медаль чемпионата мира в истории эстонского плавания.

Встреча Михала с Зеленским

В понедельник эстонский премьер Кристен Михал прилетел в Украину. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Михал заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Эстонии до победного конца войны.

По словам Михала, Эстония поддерживает членство Украины в Европейском союзе и НАТО и продолжит усилия по ужесточению санкций против России.

Владимир Зеленский и Кристен Михал. Фото: HANDOUT/AFP

Михал отметил, что восхищается волей украинского народа и стойкостью ВСУ в противостоянии агрессору. «Украинское государство и народ могут рассчитывать на поддержку Эстонии до победного конца войны», - добавил он.