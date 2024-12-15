Главными событиями уходящей недели стало призовое место Энели Ефимовой на чемпионате мира, визит эстонского премьера в Украину, а также принятие Рийгикогу госбюджета-2025.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Историческая медаль Энели Ефимовой, визит Кристена Михала в Киев, принятие парламентом госбюджета
Триумф Ефимовой
В четверг эстонская спортсменка Энели Ефимова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.
В финальном заплыве на дистанции 100 м брассом она пришла к финишу третьей с результатом 1.03,25.
Чемпионкой стала Тан Цяньтин из КНР с результатом 1.02.38, серебро оказалось у американки Ледли Кинг, проигравшей чемпионке 0,42 сек.
После соревнований Ефимова сказала журналистам:
«Я совершенно не думаю о сегодняшнем результате, я выполнила свою работу, и это самое главное. Эта медаль вызвала у меня слезы на глазах. Когда я увидела, что мои старания принесли какие-то результаты, я была очень довольна собой!»
Это первая медаль чемпионата мира в истории эстонского плавания.
Встреча Михала с Зеленским
В понедельник эстонский премьер Кристен Михал прилетел в Украину. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Михал заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Эстонии до победного конца войны.
По словам Михала, Эстония поддерживает членство Украины в Европейском союзе и НАТО и продолжит усилия по ужесточению санкций против России.
Михал отметил, что восхищается волей украинского народа и стойкостью ВСУ в противостоянии агрессору. «Украинское государство и народ могут рассчитывать на поддержку Эстонии до победного конца войны», - добавил он.
Михал заявил, что необходимо продолжать усилия по ужесточению санкций против России, включая ограничение экспорта энергоносителей, пересмотр предельных цен на нефть и ужесточение контроля над теневым грузовым флотом. «Мы должны показать, что время ни в коем случае не на стороне Путина и что демократические страны мира не устанут поддерживать Украину», - сказал он.
Премьер-министр Эстонии подчеркнул, что Эстония продолжит оказывать военную помощь Украине в размере 0,25 процента от ВВП страны ежегодно в течение следующих трех лет, что составляет около сотни миллионов евро в год.
Принятием парламентом госбюджета 2025 года
В среду, 11 декабря, в Рийгикогу прошло третье чтение инициированного правительством законопроекта о государственном бюджете на 2025 год. Объем поступлений составляет 17,7 млрд евро, а объем затрат 18,2 млрд евро.
За принятие госбюджета проголосовали 56 депутатов, а против - 29.
По сравнению с госбюджетом на этот год, в следующем году доходы увеличатся на 900 млн евро, или на 5,2 процента, а расходы - на 600 млн евро, или на 3,5 процента. Бюджет предусматривает 1,9 млрд евро на инвестиции и инвестиционные гранты.
В частности, военные расходы на оборону составят 3,3 процента ВВП. Предусмотрены инвестиции в оборонную промышленность, информационные технологии, строительство Rail Baltic, дорожное строительство, поддержка реконструкции зданий, продвижение возобновляемых источников энергии, реконструкция Дома искусства и Национальной библиотеки.
Приговор Леэдо
Во вторник Пярнуский уездный суд огласил приговор сааремааскому предпринимателю Вячеславу Леэдо и бывшим руководителям судоходного предприятия, обвинявшимся в сознательном ухудшении финансового положения Saaremaa Laevakompanii. Леэдо был признан виновным и приговорен к 2 годам и 6 месяцам условного заключения с испытательным сроком в 4 года.
Прокуратура обвиняла бывшего председателя правления Saaremaa Laevakompanii Вячеслава Леэдо и других подсудимых в том, что своей деятельностью, начавшейся в 2016 году, они сознательно и существенно навредили финансовому состоянию Saaremaa Laevakompanii.
Тынис Рихвк также был признан виновным и приговорен к 2 годам и 6 месяцам условного заключения с испытательным сроком в 4 года.
Леннарт Вийкмаа признан виновным и приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком.
И Грете Кундратс признали виновной, приговорив ее к 1 году и 3 месяцам условного заключения с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев.
Компания Holostov Kinnisvarahaldus AS была признана виновной как юридическое лицо, наказанием стал денежный штраф в размере 250 000 евро с испытательным сроком в 2 года.
Прокурор Кайдо Туулемяэ заявил Postimees после оглашения решения, что удовлетворен этим решением, поскольку вынесен обвинительный приговор. По мнению прокурора, о том, есть ли основания что-то обжаловать, можно будет говорить только после изучения мотивированного решения.
Мотивированное решение суд опубликует 7 февраля.
Провозглашение Таллинна спортивной столицей Европы
В пятницу на церемонии в Брюсселе Президент Ассоциации европейских столиц и городов спорта (ACES Europe) Джан Франческо Лупателли и комиссар ЕС по культуре и спорту Гленн Микаллеф торжественно передали Таллинну титул Европейской столицы спорта 2025 года.
Таллинн стал 25-й Европейской столицей спорта, приняв эстафету от итальянского портового города Генуя. Ранее этот престижный титул носили такие города, как Мадрид, Стокгольм, Копенгаген, Варшава, Дублин, Лиссабон, София, Милан и Прага.
Получая почетное звание, вице-мэр Таллинна Каарел Оя подчеркнул, что это большая честь для города. «Мы проделали масштабную подготовительную работу и продолжим трудиться, чтобы оправдать звание Европейской столицы спорта и соответствовать ценностям, которые оно символизирует», - отметил он.
В 2025 году Таллинн намерен уделить особое внимание популяризации активного образа жизни и вовлечению в спортивные мероприятия тех, кто ранее оставался в стороне от подобных инициатив.