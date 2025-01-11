Главными событиями уходящей недели стали государственные похороны Арнольда Рюйтеля, сделанное министром юстиции предложение назначить Астрид Аси генпрокурором, а также завершение профессиональной карьеры медалистки мировых и европейских чемпионатов по борьбе Эпп Мяэ.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Похороны Арнольда Рюйтеля, выбор нового генпрокурора, уход Эпп Мяэ из большого спорта
Похороны Арнольда Рюйтеля
Эстония на уходящей неделе попрощалась со скончавшимся 31 декабря президентом Арнольдом Рюйтелем. Начавшиеся 10 января траурные мероприятия были рассчитаны на два дня, в субботу в концертном зале «Эстония» прошла церемония прощания с президентом, затем на Метсакальмисту состоялись похороны.
Арнольд Рюйтель скончался 31 декабря в возрасте 96 лет. Он был президентом Эстонской Республики с 2001 по 2006 год. В период его президентства Эстония вступила в Европейский союз и НАТО.
В Губернаторском саду на Тоомпеа в субботу прошла мемориальная церемония, которая стартовала с восходом солнца в 9.10. Затем катафалк с гробом президента отправился в концертный зал «Эстония», где около 12.00 началась траурная церемония для приглашенных гостей.
Затем траурная процессия направилась от театра «Эстония» в Кадриорг. У канцелярии президента прошла памятная церемония с участием Караульного батальона. После этого катафалк направился на Метсакальмисту.
Церемония похорон состоялась только с участием семьи и родственников президента Рюйтеля, канцелярия президента просила всех уважать это пожелание. Предание земле имело религиозное значение, погребение провел президент Совета церквей Эстонии, архиепископ ЭЕЛЦ Урмас Виилма. Во время захоронения Силы обороны отдали последний долг президенту Рюйтелю салютом из ручного оружия и пушек.
Выдвижение Астрид Аси в генпрокуроры
Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста выдвинула в четверг в качестве кандидата на пост генерального прокурора страны главу Харьюского уездного суда Астрид Аси.
По словам Пакосты, Астрид Аси и раньше работала в прокуратуре, у нее два высших образования, второе из них в сфере ИТ-права. «Обязанность государства обеспечивать правосудие, которое связано с IT-правом и его технологическим развитием, - это одна из областей, где мы ожидаем очень быстрого прогресса от прокуратуры», - сказала Пакоста на пресс-конференции правительства в четверг.
«Если и правовая комиссия Рийгикогу согласится с этим мнением, а правительство его поддержит, Астрид Аси станет генеральным прокурором страны», - добавила Пакоста.
Переход экс-спикера Рийгикогу в «Отечество»
Члены Рийгикогу Хенн Пыллуаас и Антс Фрош в четверг сделали заявление о своем политическом будущем. Оба политика присоединяются к партии «Отечество».
«Эстония находится в крайне сложной ситуации. Наша экономика в упадке, и она падает быстрее, чем в Европе. После тщательных обсуждений с моим коллегой, мы пришли к выводу, что альтернативы, кроме присоединения к партии "Отечество", нет», - сказал бывший спикер Рийгикогу Пыллуаас.
«В эти трудные времена нужно сплотиться. Мы должны двигаться вперед вместе, и будущая работа будет, безусловно, очень обширной и сложной. Сейчас, будучи так называемыми "беспартийными" в Рийгикогу - без фракции и партии, - к сожалению, невозможно полностью реализовать мандат, который нам доверили избиратели», - пояснил Пыллуаас.
Он добавил, что согласно регламенту Рийгикогу, без фракции депутаты не могут выполнять многие действия, например, работа в комиссиях частично ограничена. «Полные решимости, мы приняли это решение, которое считаем наилучшим», - заключил Пыллуаас.
Пыллуаас и Фрош покинули партию Эстонские националисты и консерваторы (ERK) в середине декабря.
Предъявление подозрений крупному строительному бизнесмену
В четверг стало известно, что в среду Центральная криминальная полиция провела обыск на предприятиях и в доме предпринимателя Свена Пертенса и предъявила ему подозрения в двух эпизодах уголовных преступлений.
«Вчера, 8 января, я был застигнут врасплох интересом правоохранительных органов к деятельности и сделкам моих компаний AS Trev-2 Grupp и SPK Investeeringud OÜ, в результате чего были проведены обыски в моем офисе, доме и автомобиле», - сообщил сам Пертенс журналистам.
«Я также получил подозрения, состоящие из двух отдельных и не связанных между собой эпизодов. Я хотел бы подтвердить, что не считаю себя виновным ни в одном из двух эпизодов, описанных полицией, и не причинил никому никакого вреда», - заявил Пертенс.
Уход Эпп Мяэ из большого спорта
Одна из самых успешных спортсменок в истории Эстонии, специализирующаяся на борьбе Эпп Мяэ, в четверг объявила, что завершает свою карьеру. К трогательному сообщению прилагалась и радостная новость.
«Думаю, многие уже догадались, почему вас сегодня сюда пригласили. Думаю, что сегодня в моей жизни завершается один очень большой этап, - сказала 32-летняя Мяэ, едва сдерживая слезы. - Мне нелегко стоять перед вами, потому что борьба играла очень важную роль в моей жизни. Хотя я эмоциональна, и могу расплакаться, на самом деле сегодня я также очень счастлива».
На пресс-конференции Мяэ также сообщила, что ждет ребенка. «Хотя с сегодняшним днем заканчивается одна цель, природа не терпит пустоты. Я сейчас счастливая, потому что не стою здесь одна - я жду ребенка. Это новая цель в моей жизни. Новый этап, которого я с нетерпением жду», - сказала она.
Среди наград Мяэ семь медалей с титульных соревнований. На чемпионатах мира она завоевала серебро (2021) и три бронзы (2015, 2019 и 2022), а на чемпионатах Европы у Мяэ полный комплект медалей: золото (2021), серебро (2022) и бронза (2017).