НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Похороны Арнольда Рюйтеля, выбор нового генпрокурора, уход Эпп Мяэ из большого спорта

По словам Пакосты, Астрид Аси и раньше работала в прокуратуре, у нее два высших образования, второе из них в сфере ИТ-права. «Обязанность государства обеспечивать правосудие, которое связано с IT-правом и его технологическим развитием, - это одна из областей, где мы ожидаем очень быстрого прогресса от прокуратуры», - сказала Пакоста на пресс-конференции правительства в четверг.

Астрид Аси. Фото: Riigi IT Keskus

«Если и правовая комиссия Рийгикогу согласится с этим мнением, а правительство его поддержит, Астрид Аси станет генеральным прокурором страны», - добавила Пакоста.

Переход экс-спикера Рийгикогу в «Отечество»

Члены Рийгикогу Хенн Пыллуаас и Антс Фрош в четверг сделали заявление о своем политическом будущем. Оба политика присоединяются к партии «Отечество».

«Эстония находится в крайне сложной ситуации. Наша экономика в упадке, и она падает быстрее, чем в Европе. После тщательных обсуждений с моим коллегой, мы пришли к выводу, что альтернативы, кроме присоединения к партии "Отечество", нет», - сказал бывший спикер Рийгикогу Пыллуаас.

«В эти трудные времена нужно сплотиться. Мы должны двигаться вперед вместе, и будущая работа будет, безусловно, очень обширной и сложной. Сейчас, будучи так называемыми "беспартийными" в Рийгикогу - без фракции и партии, - к сожалению, невозможно полностью реализовать мандат, который нам доверили избиратели», - пояснил Пыллуаас.

Хенн Пыллуаас. Фото: Tairo Lutter