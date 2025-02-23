НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Ссора в правительстве из-за ветровой энергетики, первое чтение поправок к Закону о церквях, приговор убийце младенца

Конфликт в правящей коалиции из-за морских ветропарков

В четверг днем министр климата Йоко Алендер объявила, что правительство отказывается от планов по субсидированию морских ветропарков на 2,6 млрд евро.

Ранее, в апреле, власти намеревались объявить конкурс на субсидии, что означало бы, что расходы на поддержку морской ветроэнергетики легли бы на потребителей. Однако теперь этот план отменен.

Полностью от идеи не отказываются: по словам реформистки Алендер, Эстония постарается получить от Евросоюза новое разрешение на государственную помощь для морской ветроэнергетики (текущее истекает в апреле, что и объясняет спешку). С новыми предложениями правительство планирует выступить в следующем году.

Йоко Алендер. Фото: Tairo Lutter

Вскоре председатель Социал-демократической партии, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что ни одно энергетическое соглашение больше не имеет силы. «Ээсти 200» в свою очередь стала обвинять соцдемов в шантаже.

Ляэнеметс прямо указал, что если разработчики морской ветроэнергетики не получат поддержки, то и производители береговых ветропарков ее не получат. «Разработчики береговых ветряных электростанций сказали нам, что если бы им не пришлось конкурировать с морскими ветроэлектростанциями, они могли бы заниматься своим делом без субсидий», - заявил Ляэнеметс.

По информации Postimees, слова Алендер стали для социал-демократов полной неожиданностью. Они узнали об этом только на правительственном совещании.