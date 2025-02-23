Главными событиями уходящей недели стало заявление министра климата Йоко Алендер об отказе государства от финансовой поддержке морских ветропарков, первое чтение в парламенте поправок в Закон о церквях и приходах, а также вынесение судебного решения по делу об убийстве новорожденного в Сууре-Ляхтру.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Ссора в правительстве из-за ветровой энергетики, первое чтение поправок к Закону о церквях, приговор убийце младенца
Конфликт в правящей коалиции из-за морских ветропарков
В четверг днем министр климата Йоко Алендер объявила, что правительство отказывается от планов по субсидированию морских ветропарков на 2,6 млрд евро.
Ранее, в апреле, власти намеревались объявить конкурс на субсидии, что означало бы, что расходы на поддержку морской ветроэнергетики легли бы на потребителей. Однако теперь этот план отменен.
Полностью от идеи не отказываются: по словам реформистки Алендер, Эстония постарается получить от Евросоюза новое разрешение на государственную помощь для морской ветроэнергетики (текущее истекает в апреле, что и объясняет спешку). С новыми предложениями правительство планирует выступить в следующем году.
Вскоре председатель Социал-демократической партии, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что ни одно энергетическое соглашение больше не имеет силы. «Ээсти 200» в свою очередь стала обвинять соцдемов в шантаже.
Ляэнеметс прямо указал, что если разработчики морской ветроэнергетики не получат поддержки, то и производители береговых ветропарков ее не получат. «Разработчики береговых ветряных электростанций сказали нам, что если бы им не пришлось конкурировать с морскими ветроэлектростанциями, они могли бы заниматься своим делом без субсидий», - заявил Ляэнеметс.
По информации Postimees, слова Алендер стали для социал-демократов полной неожиданностью. Они узнали об этом только на правительственном совещании.
В среду соцдемы были на встрече в Министерстве климата, обсуждая и рассматривая новые расчеты. Ответы министерства их не особо удовлетворили, и особенно раздражало то, что они в среду не получили никакого предварительного предупреждения о том, что министр все равно собирается отказаться от энергетического плана уже через день.
При этом, по крайней мере, один из ведущих деятелей «Ээсти 200» сказал Postimees, что премьеру Кристену Михалу следует подумать об исключении социал-демократов из правительства, пояснив, что если мы вообще хотим каких-либо решений в энергетике, нам нужно избавиться от блокирования со стороны соцдемов.
Первое чтение поправок в Закон о церквях
В среду на пленарном заседании Рийгикогу первое чтение прошел законопроект, направленный, среди прочего, на предотвращение использования религиозных организаций в Эстонии для разжигания ненависти и насилия.
Представители ЭПЦ МП направили в парламент официальное заявление, выразив обеспокоенность тем, что после внесения поправок православные приходы Московского патриархата могут потерять возможность продолжать деятельность в Эстонии. В комиссию также поступило коллективное обращение с аналогичным содержанием, а монахини Пюхтицкого монастыря направили письмо с просьбой не принимать законопроект.
В понедельник, 17 февраля, настоятельница монастыря игуменья Филарета вместе с другими монахинями прибыла в Рийгикогу, чтобы вручить прошение о сохранении прежнего статуса монастыря.
Монахини ожидали встречи со спикером парламента Лаури Хуссаром («Ээсти 200»).
Спикер отказался встречаться с монахинями, так как их визит не был согласован заранее. Прошение в итоге принял член фракции Социал-демократической партии, председатель правовой комиссии Андре Ханимяги, объяснив, что в силу своей должности он должен рассматривать подобные обращения, поскольку законопроект о внесении поправок в Закон о церквях и приходах находится на рассмотрении комиссии.
Приговор убийце новорожденного
В четверг, 20 февраля, Пярнуский уездный суд признал Кайри Куусемаа виновной в убийстве своего новорожденного ребенка в Сууре-Ляхтру в Ляэнемаа в феврале прошлого года и приговорил ее к тюремному заключению сроком на три года и девять месяцев.
Кайри Кууземаа было предъявлено обвинение в начале сентября прошлого года. Ее обвиняли в убийстве своего новорожденного ребенка, а также в надругательстве над телом: по версии обвинения, Кууземаа не похоронила младенца в соответствии с общепринятыми обычаями, а оставила обнаженное тело на поле. Тело было найдено 5 февраля в первой половине дня собакой из одного из хозяйств той же деревни.
Условное наказание для экс-депутата Рийгикогу
Таллиннский окружной суд в четверг частично отменил оправдательный приговор Харьюского уездного суда и признал бывшего депутата парламента от Центристской партии Мартина Репинского виновным в мошенничестве, связанном с компенсацией жилищных расходов канцелярией Рийгикогу.
Суд назначил Репинскому наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно. Этот срок не будет приведен в исполнение, если в течение двух лет испытательного срока он не совершит нового умышленного преступления.
Окружной суд внес коррективы в решение, по которому Эстонская Республика выплатила Репинскому расходы на адвоката, и вынес решение о взыскании с Эстонской Республики 32 826,80 евро. Оставшуюся сумму - 17 000 евро - придется взять на себя Репинскому.
При этом суд оставил без изменений оправдательный вердикт по обвинениям в злоупотреблении доверием и присвоении. Судьи согласились с доводами уездного суда и отклонили апелляцию прокуратуры по этим пунктам.
Отказ Eesti Kontsert от финансирования Hortus Musicus
Во вторник стало известно, что с 18 июля ансамбль старинной музыки Hortus Musicus, до сих пор входивший в состав Eesti Kontsert, продолжит свою деятельность как независимый ансамбль.
«Как мы знаем, экономическая ситуация чрезвычайно сложна и требует трудного выбора. Операционная поддержка учреждений культуры, в том числе Eesti Kontsert, сократилась на четыре процента, или на четверть миллиона евро. Для нас это очень большая сумма, и, к сожалению, в ближайшие годы ситуация не улучшится. Чтобы сохранить устойчивость организации в изменившихся обстоятельствах, Eesti Kontsert должен пересмотреть свою структуру и реорганизовать ее», - сказала член правления Eesti Kontsert Керту Орро.
«Мы уже сократили расходы на вспомогательный персонал, и места для сокращений больше нет. Мы вынуждены принимать трудные решения, и, к сожалению, нам приходится выбирать только между плохими вариантами», - добавила Орро.
С 18 июля Eesti Kontsert прекращает сотрудничество с ансамблем Hortus Musicus, и в дальнейшем ансамбль сможет продолжить свою деятельность как независимый коллектив. В последние годы Hortus Musicus работал с частичной нагрузкой под эгидой Eesti Kontsert.
В марте 2023 года Eesti Kontsert осудил выступление основателя Hortus Musicus Андреса Мустонена в России и прекратил с ним сотрудничество.
Это произошло после того, как стало известно, что дирижер, прославленный эстонский музыкант Андрес Мустонен 19 марта 2023 года выступил на концерте в Новосибирске вместе с пианисткой Екатериной Мечетиной, являющейся членом Совета по культуре и искусству при президенте России Владимире Путине, а также с российским джазовым трубачом Вадимом Эйленкригом.