Стремление Эстонии внести изменения в Закон о церквях и приходах вызвала противостояние, в котором участвуют не только представители Эстонской православной церкви Московского патриархата. Работу над сохранением влияния России в Эстонии по всем правилам информационной войны ведут сотни прокремлевских изданий и блогеров, которые влияют на настроения людей в странах Балтии.

В ценностном конфликте государства и Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), который длится уже год, обе стороны заявляют о необходимости защиты прав: одна апеллирует к праву на свободное вероисповедание, вторая - к праву на безопасность.

Угрозой безопасности для Эстонии официально признаны патриарх Кирилл и Русская православная церковь как организация. При этом никаких обвинений ЭПЦ МП, ее священников или прихожан в совершении ими правонарушений против безопасности представители государства ни разу не озвучивали.