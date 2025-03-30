Внесение изменений в Конституцию

Рийгикогу одобрил в среду законопроект о внесении изменений в Конституцию ЭР, согласно которым граждане третьих стран, в том числе России и Беларуси, лишатся права голоса на местных выборах уже с этого года. Обладатели же серых паспортов смогут проголосовать на октябрьских выборах 2025 года, но это будет последняя для них такая возможность. В поддержку законопроекта проголосовали 93 депутата, против были 7, воздержавшихся не оказалось.

Изначально законопроект предусматривал, что на местных выборах могли бы голосовать только граждане Эстонии и лица без гражданства, а также граждане Европейского союза и стран НАТО.

В настоящее время, помимо граждан Эстонии и ЕС, на местных выборах могут голосовать иностранцы, проживающие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство или постоянного права на проживание, которым ко дню выборов исполнилось 16 лет и постоянное место жительства которых находится в соответствующей волости или городе.

Депутаты Рийгикогу представили две поправки к проекту конституции для третьего чтения, и конституционная комиссия решила поддержать обе. Поскольку поправки являются взаимоисключающими, пленарное заседание Рийгикогу должно было сделать выбор между ними.

Парламент обсуждает изменения в Конституции, касающиеся права голоса. 26 марта 2025 года. Фото: Madis Veltman