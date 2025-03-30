Главными событиями уходящей недели стало одобрение парламентом законопроекта о выборах в органы местных самоуправлений, по которому граждане РФ лишаются права голоса, вступление в должность правительства Партии Реформ и «Ээсти 200», а также судебное решение о смене названия ЭПЦ МП.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Лишение граждан РФ права голоса, новые лица в правительстве, зеленый свет ребрендингу церкви (1)
Внесение изменений в Конституцию
Рийгикогу одобрил в среду законопроект о внесении изменений в Конституцию ЭР, согласно которым граждане третьих стран, в том числе России и Беларуси, лишатся права голоса на местных выборах уже с этого года. Обладатели же серых паспортов смогут проголосовать на октябрьских выборах 2025 года, но это будет последняя для них такая возможность. В поддержку законопроекта проголосовали 93 депутата, против были 7, воздержавшихся не оказалось.
Изначально законопроект предусматривал, что на местных выборах могли бы голосовать только граждане Эстонии и лица без гражданства, а также граждане Европейского союза и стран НАТО.
В настоящее время, помимо граждан Эстонии и ЕС, на местных выборах могут голосовать иностранцы, проживающие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство или постоянного права на проживание, которым ко дню выборов исполнилось 16 лет и постоянное место жительства которых находится в соответствующей волости или городе.
Депутаты Рийгикогу представили две поправки к проекту конституции для третьего чтения, и конституционная комиссия решила поддержать обе. Поскольку поправки являются взаимоисключающими, пленарное заседание Рийгикогу должно было сделать выбор между ними.
Первая поправка, внесенная 26 депутатами Рийгикогу, отменяла избирательное право граждан третьих стран и лиц без гражданства, проживающих в Эстонии, начиная с местных выборов, которые состоятся в октябре этого года. В результате поправки в местных выборах смогли бы участвовать только граждане Эстонии и граждане стран ЕС.
Вторая поправка, внесенная 55 депутатами, предусматривала отмену права голоса на местных выборах для проживающих в Эстонии граждан третьих стран, а со следующих выборов и для лиц без гражданства. На местных выборах этого года неграждане, согласно поправке, по-прежнему смогут голосовать. По мнению авторов поправки, это даст лицам без гражданства достаточно времени, чтобы при желании подать заявление на получение эстонского гражданства и принять участие в следующих местных выборах в качестве граждан Эстонии.
В итоге на пленарном заседании Рийгикогу была поддержана вторая поправка (78 голосов против 21).
В ходе итогового голосования за законопроект проголосовали 93 депутата, против были 7, воздержавшихся не оказалось. Все проголосовавшие против были членами фракции Центристской партии.
Таким образом, права голоса на местных выборах были лишены все граждане третьих стран, проживающие постоянно в Эстонии, а неграждане проголосуют в этом году в последний раз. Право голоса граждан ЕС сохранится.
Вступление в должность нового правительства
В понедельник во второй половине дня президент Эстонии Алар Карис встретился в Кадриорге с премьер-министром Кристеном Михалом и на тот момент еще будущими министрами нового состава правительства.
Помимо главы кабинета министров, на встречу с президентом были приглашены министр инфраструктуры Кулдар Лейс (Партия реформ), министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть (Партия реформ), министр социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ), министр внутренних дел Игорь Таро (партия «Ээсти 200») и министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Террас (партия «Ээсти 200).
После встречи Карис назначил кандидатов министрами, а во вторник утром новые министры принесли присягу перед Ригийкогу.
Выборы правления парламента
В четверг, 27 марта, Рийгикогу с небольшим перевесом голосов вновь избрал спикером Лаури Хуссара. Первым вице-спикером был избран Тоомас Кивимяги, вторым - Арво Аллер.
Глава фракции «Ээсти 200» Тоомас Уйбо представил кандидатуру Лаури Хуссара, а председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу - кандидатуру Хелира-Вальдора Сеэдера.
На тайном голосовании за Хуссара проголосовал 51 депутат, а за Сеэдера - 42 депутата. Шесть бюллетеней оказались недействительными. Таким образом, был избран Лаури Хуссар.
Также прошли выборы вице-спикеров, в которых участвовали 97 депутатов. По итогам голосования пост первого вице-спикера сохранил за собой реформист Тоомас Кивимяги, а вторым переизбрали Арво Аллера из фракции EKRE.
Глава фракции Партии реформ Ынне Пиллак выдвинула кандидатуру Тоомаса Кивимяги, председатель EKRE Мартин Хельме - кандидатуру Арво Аллера, а председатель фракции Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс - кандидатуру Танеля Кийка.
За Кивимяги на тайном голосовании проголосовали 52 депутата, за Аллера - 25, а за Кийка - 19. Один бюллетень был недействительным. Таким образом, на пост первого вице-спикера избрали Тоомаса Кивимяги, а на пост второго вице-спикера - Арво Аллера.
Второе чтение Закона о церквях и приходах
В среду вечером в Рийгикогу прошло второе чтение поправок к Закону о церквях и приходах, также известного как законопроект об Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП).
Согласно законопроекту, действующие в Эстонии церковь, монастырь или приход не могут в своей деятельности руководиться или быть экономически связанными, посредством своего устава или иным образом, с руководящим органом, духовным центром, духовным лидером или объединением, расположенным в иностранном государстве, которое представляет угрозу безопасности, общественному или конституционному порядку Эстонии. Не может быть никакой связи с лицом или учреждением, которое призывает к войне, террористическим преступлениям, насилию или поддерживает военную агрессию.
По сути это означает, что ЭПЦ МП должна будет отойти от Московского патриархата и Русской православной церкви, которая оправдывают агрессию и войну в Украине и которая имеет прямое влияние на здешнюю церковь через устав.
Фракции EKRE и Центристской партии предложили прекратить второе чтение законопроекта, но их инициатива не получила поддержки в Рийгикогу. За проголосовали 15 депутатов, против - 69. Тем самым законопроект прошел второе чтение. Окончательное голосование по этому законопроекту должно состояться 9 апреля.
Решение суда о смене названия ЭПЦ МП
Тартуский уездный суд своим решением в понедельник удовлетворил апелляцию, поданную адвокатами Стивеном-Христо Эвестусом и Артуром Князевым от имени Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП) на постановление отдела регистрации об отказе в регистрации новой версии устава ЭПЦ МП и регистрации ЭПЦ МП под новым названием Эстонская христианская православная церковь.
Регистрационный отдел счел такое название вводящим в заблуждение, поскольку оно ошибочно включает всех православных верующих в Эстонии. С другой стороны, регистратор не выявил никаких других недостатков в заявке MPEÕK на регистрацию в ее уставе.
В соответствии с постановлением суда, новое название соответствует закону и не вводит в заблуждение относительно цели, сферы или правовой формы деятельности церкви.
Суд счел уместными и понятными объяснения истца о том, что новое название правильно указывает на цель и сферу деятельности церкви - она является христианской православной церковью, действующей в Эстонии.
По мнению суда, в контексте свободы вероисповедания нельзя делать вывод о том, что любая церковь может охватывать всех верующих. Выводы суда являются окончательными и обязательными для отдела регистрации, который должен руководствоваться ими при повторном рассмотрении заявления ЭПЦ МП о регистрации.
«Новым названием и уставом наша церковь подчеркивает свой самоуправляемый статус. В течение последнего года нам приходилось терпеть враждебное к нам отношение из-за наших канонических связей с Московским патриархатом, от которого и произошло название нашей церкви. Новое название и устав отражают нашу независимость в церковно-административных, экономических, религиозных и гражданских делах», - пояснил епископ Даниил.