НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Дети из Эстонии в летнем лагере в Крыму, общественные работы за нарушения санкций против РФ, крупный пожар на заводе

В рамках процедуры урегулирования неотбытая часть лишения свободы была заменена 360 часами общественных работ, которые нужны выполнить в течение 16 месяцев с момента вступления решения в силу.

Татьяна Соколова в зале суда. Фото: Eero Vabamägi

При исполнении общественных работ обвиняемая обязана соблюдать различные контрольные требования и обязанности (в том числе не общаться с должностными лицами Российской Федерации или лицами, работающими в ее госорганах).

Кроме того, у Соколовой конфискованы изъятые у нее при пересечении границы с Россией денежные средства в размере 10 000 евро. Ответчице было предписано выплатить 1389 евро в качестве возмещения процессуальных издержек.

Согласно обвинительному заключению, Соколова знала о том, что Фонд правовой защиты и поддержки российских соотечественников, проживающих за рубежом, включен в список санкционных юридических лиц. Однако она перевела деньги Фонда, предназначенные для оплаты судебных издержек Андрея Андронова по различным контрактам, на свои различные банковские счета в России, а затем использовала их для оплаты судебных издержек Андрея Андронова.

Для этого Татьяна Соколова сняла деньги со своих банковских счетов в России, пересекла границу Российской Федерации с Эстонской Республикой и передала их адвокатам Андрея Андронова Арине Лискманн-Гетсу и Урмасу Симону.

Соглашение, заключенное Соколовой, ее адвокатом и прокурором, по мнению суда, соответствует закону, оно было заключено, по словам обвиняемой, добровольно, и суд его утвердил.