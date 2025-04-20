НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Дети из Эстонии в летнем лагере в Крыму, общественные работы за нарушения санкций против РФ, крупный пожар на заводе

Главными событиями уходящей недели стали презентация ежегодника Полиции безопасности, вынесение приговора женщине, помогавшей соратнику Айво Петерсона, а также крупный пожар на предприятии в Ида-Вирумаа.
Ежегодник Полиции безопасности: фокус на рисках для молодежи
В понедельник, 14 апреля, был опубликован очередной ежегодник Департамента полиции безопасности (КаПо), в котором много внимания было уделено работе государственных структур России с детьми и молодежью в Эстонии.
В частности, выяснилось, что молодежный работник из Силламяэ Андрей Маркус и его жена Елена Курган, работающая в нарвском центре «Ругодив», отвезли детей в зону военных действий и позволили использовать их в военной пропаганде РФ.
В 2014 году Российская Федерация оккупировала украинский полуостров Крым. Уже в следующем после оккупации году Россия начала в Крыму программу влияния на молодежь, фактически возродив традиции пионерских лагерей советского времени.
В прошлом году в такой лагерь отправились дети из Ида-Вирумаа. На сайте фонда «Содружество», созданного участниками «Артека», появился пост о конкурсе «Артек - столица детства». Победителями были объявлены 20 делегаций со всего мира.
Среди победителей оказалась танцевальная группа «Фламинго», работающая в культурном центре Нарвы «Ругодив» под руководством Елены Курган. Призом была бесплатная поездка в «Артек». Это означает, что эстонских детей позвали в зону военных действий.
Муж Елены Курган, сотрудник Силламяэского центра интересов и молодежи «Улей» Андрей Маркус оформил согласно инструкциям организаторов проездные документы для себя и детей, чтобы поехать на оккупированную Россией территорию Украины. Всего за несколько недель до запланированной поездки из-за боевых действий России обломки ракеты упали на пляж, убив пять человек, трое из которых были детьми.
В Международном детском центре «Артек» эстонских детей определили в лагерь «Лесной». Лагерь организовал для них встречи с людьми, находящимися под санкциями в нескольких зарубежных странах за антигуманные действия.
Среди них были, например, генеральный директор российской государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов и телевизионный ведущий Дмитрий Киселев, поддерживающий присутствие российских войск в Украине и находящийся под санкциями на Западе за распространение кремлевской пропаганды.
Также в обнародованном ежегоднике рассказывается о тайных попытках митрополита Евгения и связанной с Московским патриархатом православной церкви получить в России финансирование для частной православной школы, которая действует в Таллинне. На организованной школой конференции говорили о пользе сталинского подхода к образованию.
В документе напоминается, что Митрополиту ЭПХЦ Евгению (Валерию Решетникову), который был избран по указанию Московского Патриархата и транслирует в Эстонии волю Кремля, в свое время не продлили вид на жительство в Эстонии по соображениям безопасности.
Именно с одобрения митрополита была создана русскоязычная частная школа - Таллиннская школа св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца, которая начала работу в 2021/2022 учебном году. После отказа в продлении вида на жительство Решетникову школа попыталась ограничить контакты с митрополитом.
В 2022 году школа св. Иоанна Шанхайского организовала конференцию «Классическое школьное образование», на которой большинство участников выступали онлайн.
Одной из докладчиц была доцент кафедры психологии Православного университета святого Иоанна в Москве Надежда Храмова, которая рассказывала о принципах Русской классической школы.
На конференции участники противопоставляли русские ценности западным, подчеркивали необходимость патриотического воспитания детей. В других своих выступлениях Храмова заявляла: «Именно благодаря Сталину наше образование живет! В чем особенность сталинских учебников? Они естественны, исходят из интересов ребенка».
Как и другие частные школы в Эстонии, школа св. Иоанна Шанхайского получает государственную поддержку из бюджета. Этот факт и отказ в продлении вида на жительство основателю школы Валерию Решетникову не помешали представителям ЭПХЦ и школы искать альтернативные пути финансирования школы, которые в некоторых случаях могут противоречить законодательству.
Например, в 2024 году представители ЭПЦ МП (тогда она так называлась) вели тайные переговоры о финансировании школы с федеральным агентством «Россотрудничество», действующим под юрисдикцией Министерства иностранных дел России и поддерживающим проекты влияния России.
«Россотрудничество» - это инструмент агрессивной внешней политики России. С 2022 года это агентство находится под санкциями Европейского союза. Чтобы скрыть свою деятельность и доставить российские деньги в Эстонию, ЭПЦ МП пыталась создать различные схемы.
Например, митрополит Евгений, находясь в России, обратился к патриарху Кириллу с просьбой одобрить создание фонда в России, который будет собирать деньги для частной школы в Таллинне. 17 июня 2024 года в России зарегистрировали Благотворительный фонд святого Иоанна Шанхайского.
Приговор Татьяне Соколовой
Во вторник Харьюский уездный суд признал Татьяну Соколову виновной в нарушении санкций против Российской Федерации и приговорил ее к 1 году и 4 месяцам лишения свободы. Время ее содержания под стражей (с 16.12.2024 по 15.04.2025) засчитывается в наказание.
В рамках процедуры урегулирования неотбытая часть лишения свободы была заменена 360 часами общественных работ, которые нужны выполнить в течение 16 месяцев с момента вступления решения в силу.
При исполнении общественных работ обвиняемая обязана соблюдать различные контрольные требования и обязанности (в том числе не общаться с должностными лицами Российской Федерации или лицами, работающими в ее госорганах).
Кроме того, у Соколовой конфискованы изъятые у нее при пересечении границы с Россией денежные средства в размере 10 000 евро. Ответчице было предписано выплатить 1389 евро в качестве возмещения процессуальных издержек.
Согласно обвинительному заключению, Соколова знала о том, что Фонд правовой защиты и поддержки российских соотечественников, проживающих за рубежом, включен в список санкционных юридических лиц. Однако она перевела деньги Фонда, предназначенные для оплаты судебных издержек Андрея Андронова по различным контрактам, на свои различные банковские счета в России, а затем использовала их для оплаты судебных издержек Андрея Андронова.
Для этого Татьяна Соколова сняла деньги со своих банковских счетов в России, пересекла границу Российской Федерации с Эстонской Республикой и передала их адвокатам Андрея Андронова Арине Лискманн-Гетсу и Урмасу Симону.
Соглашение, заключенное Соколовой, ее адвокатом и прокурором, по мнению суда, соответствует закону, оно было заключено, по словам обвиняемой, добровольно, и суд его утвердил.
Андрей Андронов, обвиняемый в ненасильственных действиях против эстонского государства, проходит по тому же делу, что и обвиняемый в госизмене политик из партии Koos Айво Петерсон.
Пожар в Кивиыли
В понедельник утром в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании в одном из зданий химического завода на улице Туру в Кивиыли.
При запуске котла на тепловой электростанции завода произошло возгорание системы подачи сланца.
Пожар распространился по конвейеру подачи сланца, очаги возгорания были также внутри теплоэлектростанции, частично обгорели внешний фасад и крыша здания. Подача газа из труб, ведущих в здание, была прекращена, чтобы предотвратить опасность взрыва.
Через несколько часов пожар был локализован.
Система подачи сланца вышла из строя, но остальная часть завода, включая цеха производства сланцевого масла, продолжала работать.
Позднее стало известно, что проблемой для спасателей стала нехватка воды для тушения пожара. Для устранения дефицита были привлечены автоцистерны из Ваянгу, Симуна и Ийсаку. Наиболее остро нехватка ощущалась на начальной стадии, когда одновременно использовались несколько брандспойтов, что значительно увеличивало расход воды.
Окончательный объем использованной воды для тушения пожара еще не подсчитан, но известно, что в общей сложности было доставлено не менее нескольких сотен тонн воды автоцистернами. Кроме того, была использована вода из водоема на территории завода.
Вспышка герпеса в конюшне в Харьюмаа
В среду стало известно, что вирус герпеса (EHV-1) диагностирован у нескольких лошадей в конюшне в Харьюмаа.
По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных PTA Кярта Яарма, для EHV-1 характерны лихорадка, сонливость, потеря аппетита, выделения из носа и кашель. Инфицированная лошадь выделяет вирус в среднем в течение 7-10 дней.
Инкубационный период заболевания составляет в среднем 4-6 дней. Поскольку специфического лечения не существует, больную лошадь лечат в соответствии с имеющимися у нее симптомами. После выздоровления лошадь может заразиться снова.
Вакцина против вируса герпеса существует, но она не может предотвратить заболевание, а скорее снижает клинические признаки и частоту абортов у жеребых кобыл. Вакцины от неврологической формы заболевания не существует. Наиболее эффективным является реализация мер биологической безопасности.
В последний раз вирус герпеса у лошади в Эстонии диагностировали в 2022 году.
Рекомендация ЮНЕСКО по планам пристройки к «Эстонии»
Во вторник стало известно, что Центр всемирного наследия ЮНЕСКО и ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) дали свою оценку плану расширения Национальной оперы «Эстония», целью которого является строительство современной пристройки к историческому зданию театра.
Ранее, в марте, Комиссия по культуре Рийгикогу представила в ЮНЕСКО документ об оценке воздействия на наследие возможного расширения Эстонского оперного театра.
Хотя целью является развитие культуры и расширение возможностей для производительности, оценка воздействия на наследие пришла к выводу, что такое развитие по-прежнему угрожает подлинности и целостности Старого Таллинна, и следует рассмотреть другие варианты.
В итоге в письме от 10 апреля Лазар Элунду Ассомо, глава Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, указал, что от запланированного расширения в его нынешнем виде следует полностью отказаться.
В технической оценке Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест, консультирующего ЮНЕСКО, подчеркивается, что новое строительство будет слишком массивным для исторического здания и нанесет значительный ущерб ценностям Старого Таллинна.