НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Новый папа римский, обида Словакии на Эстонию, бессрочная ставка налога с оборота

«Эстония всего несколько минут назад сообщила нам, что не разрешит пролет над своей территорией - несмотря на то, что у Словацкой Республики есть круглогодичное разрешение на использование эстонского воздушного пространства для правительственного самолета», - сказал Фицо 7 мая.

Ранее стало известно, что пролет самолета премьер-министра Словакии запретили Латвия и Литва.

По утверждению Фицо, действия Эстонии - это преднамеренная попытка сорвать его визит в Москву.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Slovak Government/AFP

«Эстония приняла решение, что воздушное пространство страны не может использоваться для VIP-рейсов, направляющихся на парад 9 мая или возвращающихся с него. В этом решении исключения не предусмотрены», - заявила в четверг представитель МИД Брита Кикас в ответ на просьбу прокомментировать обвинения Роберта Фицо, который не смог попасть в Москву.

«Вопрос о допуске в воздушное пространство Эстонии для полетов на парад 9 мая в Москву даже не стоит - Эстония не намерена каким-либо образом поддерживать проведение этого мероприятия. Мы также обратили внимание наших коллег в Европейском союзе, что Россия является страной, начавшей и продолжающей войну в Европе. Поэтому участие в организуемых ею пропагандистских мероприятиях должно быть полностью исключено», - ранее процитировал сайт МИД слова министра иностранных дел Маргуса Цахкна.

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