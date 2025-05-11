НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Новый папа римский, обида Словакии на Эстонию, бессрочная ставка налога с оборота

Главными событиями уходящей недели стали избрание нового папы римского, закрытие эстонского неба для пролета самолета со словацким премьером в Москву, а также превращение временной ставки налога с оборота в постоянную.
Избрание нового папы римского
В чертверг новым папой римским был избран американец Роберт Прево. Он стал 267-м папой в истории, вторым папой из Нового Света (после своего предшественника - Франциска) и первым американцем.
Вскоре после избрания он появился перед верующими в центральном окне собора Святого Петра, где произнес короткую традиционную молитву. Перед этим один из кардиналов по традиции провозгласил «Habemus papam», что в переводе с латыни означает «У нас есть папа».
Новый папа взял себе имя Лев XIV. Роберту Прево 69 лет, он родом из Чикаго. Он был рукоположен в священники в 1982 году. В последние два года Прево возглавлял дикастерию по делам епископов - ведомство Римской курии, занимающееся вопросами епископской деятельности и юридическими статусами церквей латинского обряда.
Прево в целом придерживается умеренных позиций, но его считают прогрессивным по многим социальным вопросам. Как и Франциск, Прево уделял много внимания поддержке маргинализированных групп. «Он очень чувствительный человек, и он заботится о том, чтобы каждый мог высказать свое мнение», - говорил о нем Франциск.
Папа был избран с четвертой попытки.
Упреки Словакии в адрес Эстонии
В среду вечером словацкий премьер Роберт Фицо обрушился с критикой на Эстонию из-за проблем с попаданием в российскую столицу. Министерство иностранных дел Эстонии в пятницу отреагировало на слова Фицо.
По словам Фицо, произнесенным еще в среду вечером, Эстония сорвала всю его программу празднования в Москве.
«Эстония всего несколько минут назад сообщила нам, что не разрешит пролет над своей территорией - несмотря на то, что у Словацкой Республики есть круглогодичное разрешение на использование эстонского воздушного пространства для правительственного самолета», - сказал Фицо 7 мая.
Ранее стало известно, что пролет самолета премьер-министра Словакии запретили Латвия и Литва.
По утверждению Фицо, действия Эстонии - это преднамеренная попытка сорвать его визит в Москву.
«Эстония приняла решение, что воздушное пространство страны не может использоваться для VIP-рейсов, направляющихся на парад 9 мая или возвращающихся с него. В этом решении исключения не предусмотрены», - заявила в четверг представитель МИД Брита Кикас в ответ на просьбу прокомментировать обвинения Роберта Фицо, который не смог попасть в Москву.
«Вопрос о допуске в воздушное пространство Эстонии для полетов на парад 9 мая в Москву даже не стоит - Эстония не намерена каким-либо образом поддерживать проведение этого мероприятия. Мы также обратили внимание наших коллег в Европейском союзе, что Россия является страной, начавшей и продолжающей войну в Европе. Поэтому участие в организуемых ею пропагандистских мероприятиях должно быть полностью исключено», - ранее процитировал сайт МИД слова министра иностранных дел Маргуса Цахкна.
Анонсирование изменений в Законе о налоге с оборота
Правительство официально объявило в четверг, что внесет изменения в Закон о налоге с оборота. Введенная с июля ставка НСО в размере 24 процентов, которая изначально должна была быть временной, теперь станет постоянной.
Часть повышения налогов нынешнее правительство объяснило возросшими расходами на безопасность - одним из таких шагов стало увеличение ставки налога с оборота. В июле этого года НСО вырастет с 22% до 24%. Изначально жителям Эстонии обещали, что повышенная ставка будет временной и прекратит действие к 2028 году.
Однако теперь несколько политиков, в том числе министр финансов Юрген Лиги, заявили, что повышенная ставка налога с оборота потребуется правительству на более длительный срок.
Из правительственного пресс-релиза следует, что Лиги намерен выступить с предложением внести изменения в законопроект «О внесении изменений в Закон об упрощенном налогообложении дохода от предпринимательства, Закон о налоге на безопасность и Закон о подоходном налоге». Суть изменений - закрепить ставку налога с оборота на уровне 24% на постоянной основе.
Также в пресс-релизе указывается, что в рамках этого законопроекта в 2026 году планируется повышение подоходного налога с текущих 22% до 24%.
«Повышение ставки налога с оборота до 24% с июля 2025 года остается в силе и становится бессрочным», - говорится в пояснении к законопроекту.
Административное производство в отношении мэра Таллинна
Комиссия по надзору за финансированием политических партий (ERJK) возбудила административное дело против мэра Таллинна Евгения Осиновского (Социал-демократическая партия) в связи с рекламой чемпионата мира по хоккею.
Председатель ревизионной комиссии Таллиннского городского собрания Мануэла Пихлап обратилась в Комиссию по надзору за финансированием политических партий (ERJK) в связи с рекламой чемпионата мира по хоккею среди мужчин IIHF, в которой в качестве лица кампании был использован мэр Таллинна Евгений Осиновский.
По словам Пихлап, в различных СМИ, включая Delfi и Äripäev, а также в социальных сетях, появились рекламные объявления некоммерческой организации «Хоккейный союз Эстонии» о чемпионате мира по хоккею среди мужчин IIHF, где в качестве рекламного лица использовался мэр Таллинна Евгений Осиновский. «Эти рекламные материалы явно повысили личную узнаваемость политика Евгения Осиновского, и в таком случае это следует рассматривать как получение политической выгоды. Следовательно, политик должен оплатить свое участие в этой рекламе», - пояснила Пихлап причину обращения.
Почетная награда Арво Пярту
Арво Пярт был удостоен ордена «За заслуги в культуре» Княжества Монако, одной из самых высоких культурных наград страны.
Награду в торжественной обстановке вручила композитору Ее Королевское Высочество принцесса Каролина Ганноверская. В церемонии в понедельник приняли участие президент Эстонии Алар Карис с супругой, представители Фонда князя Пьера Монако, члены семьи Арво Пярта, лауреаты музыкальной премии «Выбор молодого музыканта», композиторы Эркки-Свен Тюйр и Юло Кригул, а также близкие соратники и исполнители Пярта, дирижеры Тыну Кальюсте, Яан-Эйк Тульве, композитор Хелена Тульве и сотрудники Центра Арво Пярта.
«Этой высокой наградой отмечается творческая деятельность Арво Пярта и его вклад в продвижение авторитета княжества в сфере культуры. Публичное признание композитора подчеркивает особую роль его музыкального наследия во всем музыкальном мире», - говорится в официальном сообщении Фонда князя Пьера Монако.
Кончина Эльс Химма
В среду ушла из жизни легендарная певица Эльс-Реэт Химма, которая в начале года отметила 85-летие.
Химма исполнила музыкальные партии во многих знаковых эстонских фильмах: «Черная борода хочет знать» (1967), «Двери» (1969), «Украли Старого Томаса» (1970), «Шлягер этого лета» (1982), «Единорог» (2019) и других.
Среди самых известных песен в исполнении Эльс Химма - Võõrsil, See on hea, Raud on kõva, Millest sa elad ja hingad, See tunne pole uus, Kailakii-kailakoo, Must mees, Ootama peab, Üksinduse aeg и другие. За долгие годы карьеры Эльс Химма исполняла народные песни, джаз, эстрадные композиции и поп-музыку.