Совет Европы запустил процесс создания «трибунала для Путина»

Комитет министров Совета Европы объявил о запуске процесса создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, который ранее получил неофициальное название «трибунал для Путина». Соответствующее решение было принято на заседании 14 мая, сообщает Meduza со ссылкой на сообщение Совета Европы.
Процесс создания трибунала поручено возглавить генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе.
Deutsche Welle со ссылкой на источники пишет, что формальные процедуры по созданию трибунала могут завершиться до конца 2025 - начала 2026 года.
Ранее в среду вице-канцлер МИД Эстонии по глобальным вопросам Минна-Лийна Линд сказала на встрече министров иностранных дел Совета Европы в Люксембурге, что Эстония поддерживает учреждение под эгидой Совета Европы специального трибунала по совершенному Россией преступлению агрессии.
В апреле сообщалось, что Основная группа по созданию спецтрибунала, в которую входят почти 40 стран, Еврокомиссия, внешнеполитическая служба ЕС и Совет Европы, завершили работу на техническим проектом трибунала.
Предполагается, что в рамках трибунала будет проходить расследование в отношении высшего руководства России.
Изначально планировалось, что фигурантами станут президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин.
Источник DW, знакомый с процессом создания трибунала, утверждал, что следствие будет проведено в отношении двух десятков российских чиновников из списка, составленного Украиной. Речь идет о людях, «ответственных за планирование, подготовку, инициирование и осуществление преступления агрессии против Украины».
При этом трибунал не сможет судить, в том числе заочно, высших должностных лиц России - ни президента, ни премьера, ни главу МИД. У Совета Европы нет полномочий, позволяющих снять персональный иммунитет с них.
Разговоры о трибунале для военных преступников продолжаются с 2022 года. Тогда МИД Франции заявил о начале работы по созданию специального трибунала по преступлениям России в Украине.
В феврале 2025 года генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе сообщил, что Специальный трибунал будет учрежден в рамках Совета Европы.
«Мы выходим уже на практическую часть. Мы видим его создание через подписание специального соглашения между Украиной и Советом Европы, ратификацией устава трибунала, формирование его уже технически, включая западных судей. Трибунал - это серьезная организация, которая будет работать не один год», - месяц назад заявил депутат Верховной Рады Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
РФ не будет реагировать на желание ЕС учредить трибунал против России, заявил пресс-секретарь Путина.
«Мы не реагируем на это», - был краток Дмитрий Песков 9 мая.