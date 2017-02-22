Известный лоукостер скоро откроет прямые полеты из Таллинна в Лондон

Председатель правления Таллиннского авиапорта Tallinna Lennujaama Пирет Мюрк-Дюбу отметила, что это очень важное достижение по обеспечению внешних сообщений Эстонии. "British Airways — это авиакомпания, имеющая особое значение, о приходе которой Таллиннский аэропорт мечтал годами, В течение последнего года проделана тяжелая работа, и результат, наконец, достигнут: в марте откроется возможности поприветствовать в Таллинне первый самолет в цветах British Airways",- сказала Мюрк-Дюбу.

British Airways начнет полеты 28 марта, дважды в неделю по вторникам и субботам. По вторникам вылетает из Лондона в 8 утра, из Таллинна в 13.55, по субботам из Лондона в 15.45, из Таллинна 21.35.

По словам директора по сбыту Таллиннского авиапорта Ээро Пяргмяэ, первоначально график полетов British Airways планируется как сезонный, однако в будущем может быть уплотнен. "Включение полетов British Airways в рейсы до Лондона поднимет частоту полетов Таллинн-Лондон с четырех до шести в неделю — Лондон является самым популярным местом назначения пассажиров и мы верим, что тем самым сделаем график еще лучше в первую очередь для бизнес-пассажиров, и работа в этом направлении продолжается",- сказал Пяргмяэ.

Впервые статья была опубликована 1 ноября 2016 года.