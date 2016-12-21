Четверг, 22. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Эксперты составили портрет российского туриста

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Эксперты туристического сервиса momondo составили портрет российского путешественника, выделив его наиболее яркие черты.

Специалисты, в частности, отметили щедрость россиян. В ходе опроса отдыхающих из разных стран мира 74 процента его российских участников заявили, что привозят подарки из-за рубежа близким людям. Среди китайцев это практикуют 68 процентов респондентов, среди шведов — 37.

В числе достоинств российских туристов можно назвать и предусмотрительность, считают специалисты. В ходе опроса 68 процентов россиян сказали, что просчитывают перед поездкой ее бюджет. Лишь 11 процентов не оценивают отпускные затраты.

Кроме того, среди граждан России оказалось больше всего человек, готовых взяться за дополнительную работу, чтобы оплатить путешествие (20 процентов). Еще один факт: более половины россиян продолжают в той или иной степени трудиться на отдыхе. В momondo полагают, что трудолюбие — характерная черта российских туристов.

Россияне также стали лидерами по числу путешественников, прислушивающихся к советам родных при планировании поездок. Так ответили 53 процента респондентов. В ходе опроса стало известно и то, что жители России предпочитают отдыхать парами: 67 процентов любят путешествовать с супругами или возлюбленными. При этом 53 процента не считают нормальной ситуацию, когда спутник хочет отправиться в поездку без своего партнера.

Исследование было проведено среди 29 тысяч человек из 20 стран мира.

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