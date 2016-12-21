Пьяная девушка устроила ДТП на железнодорожном переезде: четверо в больнице

Девушка потеряла управление над автомобилем на железнодорожном переезде, пишет Virumaa Teataja.

В результате аварии пострадала как она, так и пассажиры - 20-летний спутник, сидевший рядом на переднем сиденье и две 20-летних девушки, находившиеся в задней части автомобиля. У водителя и пассажира на переднем сиденье были пристегнуты ремни безопасности. В задней части автомобиля сиденья отсутствовали, ремней безопасности там тоже не было. У водителя автомобиля зафиксировали алкогольное опьянение.

Все четверо пострадавших отделались неправдоподобно легко - их доставили в больницу с незначительными повреждениями. По словам руководителя оперативного отдела Идаской префектуры Тарво Круупа, причиной этого прискорбного случая стала небрежность молодых людей.

"Два пассажира находились в задней части автомобиля, где не было сидений и оборудования для обеспечения безопасности. Кроме того, там было множество различных предметов, которые в момент ДТП свободно двигались по салону автомобиля", - добавил Крууп.

Полиция напоминает, что вождение в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Для выяснения подробностей произошедшего начато производство о проступке.