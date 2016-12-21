Правительство запретит бесплатные большие пакеты

При этом продолжит действовать исключение на маленькие полиэтиленовые пакеты, которые будут по-прежнему доступны в залах продуктовых магазинов. Их можно будет использовать, например, для упаковки мяса, овощей или молока.

Согласно законопроекту, в отношении использования полиэтиленовых пакетов начнет действовать ограничивающая директива, в соответствии с которой к концу 2019 года планируется сократить использование полиэтиленовых пакетов до 90 штук в год на человека. К 2025 году планируется снизить это количество до 40 пакетов на человека.

При вступлении в силу закона магазины должны будут предлагать наряду с полиэтиленовыми пакетами бумажные, тканевые и сеточные пакеты, что уже и делается.

Большие магазины площадью больше 100 кв. м должны будут вести подсчет пакетов и предоставлять данные о них в Регистр упаковки.

В 2015 году Министерство окружающей среды заказало исследование потребления полиэтиленовых пакетов в 500 эстонских магазинах. Исследование показало, что в среднем человек использует 40 больших и 165 маленьких пакетов в год. Из этого количества лишь 63 пакета используются на упаковку продуктов с целью гигиены.