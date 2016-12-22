Врачи ждут от правительства конкретных предложений по финансированию

Из-за недофинансирования здравоохранения доступность врачебной помощи в последние годы, особенно сложной стала ситуация с врачами-специалистами: в конце года отложены на следующий год плановые операции для многих пациентов, отделения экстренной медицины переполнены, и эта нагрузка постоянно растет, говорится в письме медиков премьер-министру.

Врачи одобряют решение правительства о понижении социального налога, однако в то же время хотят получить как можно более точные представления о перспективах медицины: какие перемены предстоят в сфере финансирования здравоохранения, какие суммы будут дополнительно внесены для их реализации в бюджет Больничной кассы, какие решения будут вынесены и в какие сроки реализованы.