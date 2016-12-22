"Следственный комитет Российской Федерации и прокуратура расследуют все, что связано с применением и использованием допинга, и, безусловно, доведут это все до логического завершения", - отметил он, отвечая на вопросы на большой пресс-конференции.

Президент РФ заявил, что в России никогда не создавалось и не будет никакой государственной системы поддержки допинга в спорте, но проблема допинга есть.

"В России никогда не создавалось, это просто невозможно, и мы будем делать все, чтобы этого никогда и не было, никакой государственной системы допинга и поддержки допинга", - отметил он.

Путин предполагает, что информатор WADA Родченков давно работал по заданию из-за рубежа, а также настаивает на необходимости транспарентности в работе WADA.

"Меня это (поведение Родченкова) наводит на определенные мысли, что его там (за границей) кто-то и вел", - заявил Путин.

Глава государства также призывал очистить спорт и культуру от политики, усматрев политическую составляющую в работе WADA. Путин уверен, что WADA должно работать прозрачно, понятно и проверяемо.

"Я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства, в том числе и WADA, она должна быть прозрачной, понятной, проверяемой, и мы должны знать о результатах работы", - заключил Путин.