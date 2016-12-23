"Нам известно о готовящихся поправках к польскому законодательству, запрещающему "пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя". Их принятие откроет путь к массовому истреблению советских/российских памятников в Польше. Хотим решительно предостеречь польскую сторону от такого необдуманного шага во избежание дополнительных осложнений в наших и без того непростых двусторонних отношениях", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИДа, размещенном в субботу на сайте ведомства.

Комментарий сделан в связи с демонтажем Памятника благодарности в польском городе Ланьцут. "Речь идет об очередном акте демонстративного цинизма", - подчеркивают на Смоленской площади.

Там отметили, что демонтаж Памятника благодарности, установленного в свое время в ознаменование подвига советских воинов, освобождавших Польшу от нацистской оккупации, начался на днях по распоряжению администрации города. "Решение избавиться от этого мемориального объекта принималось явочным порядком. Никаких консультаций с российской стороной, как того требуют международно-правовые обязательства Варшавы, не проводилось", - отмечается в комментарии МИДа.

"Только в этом году такая участь в Польше постигла семь памятников советским воинам, - отметили в ведомстве, - было зафиксировано пятнадцать актов вандализма на советских мемориальных объектах, в том числе девять - на кладбищах".