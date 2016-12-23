В этом году Россия вновь стала первой страной, которую посетил Санта: он начал турне с раздачи подарков детям на Дальнем Востоке. Первым населенным пунктом, где остановились сани с подарками, стало национальное эскимосское село в Чукотском АО Новое Чаплино, сообщает портал Newsru.com.

По данным NORAD, Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном Полюсе в субботу около 12:30 по Москве. С армейской точностью NORAD утверждает, что длина его саней, запряженных девятью оленями, составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина - 40 палочек или 80 конфет. Вес саней при взлете - 75 тысяч леденцов. Вес Санты составляет 117 кг, подарков - десятки тонн.

В том же новогодне-армейском духе выдержаны и другие страницы сайта. Например, в деревне Санты, помимо прочего, расположена штаб-квартира NORAD. В кинотеатре там показывают фильмы про Рождество и деятельность ПВО. А в рождественской лавке можно купить официальные сертификаты "наблюдателя Санты" и одежду с символикой NORAD.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/24dec2016/noradsanta.html