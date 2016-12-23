Воскресенье, 25. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Мужчина вымогал у женщин деньги, угрожая им распространением их эротических снимков

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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На прошлой неделе в силу вступил приговор, вынесенный Пярнуским уездным судом в отношении 37-летнего Маргуса, который вымогал у шести женщин деньги, обещая в противном случае распространить их эротические фото и видео, сообщает Pärnu Postimees.

Суд приговорил Маргуса к шести годам лишения свободы, но за решеткой он проведет для начала полгода. Оставшийся срок не подлежит отбытию в случае, если в течение пяти лет Маргус не совершит новое преступление.

По словам советника по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Аннели Эрм, Маргус использовал поддельный аккаунт для общения с женщинами в интернете. Он убеждал их сделать фотографии или видео эротического содержания и прислать ему. Некоторые неблагоразумные женщины поддавались на уговоры, и Маргус начинал вымогать у них деньги, запрашивая за нераспространение снимков суммы от 500 до 1000 евро.

В случае не поступления денег на его банковский счет, Маргус обещал разослать фото и видео близким, друзьям, коллегам женщин, и даже их детям и друзьям детей.

На шантаж поддались четыре напуганные разоблачением женщины. Суд удовлетворил их гражданские иски и постановил взыскать с Маргуса в их пользу 2350 евро.

Признанный виновным должен выплатить штраф и оплатить расходы на государственного адвоката в размере более 2000 евро.

Прокурор Элле Кеэман подчеркнула, что люди могут защитить себя от преступлений, осуществляемых через Интернет, и своими силами, если будут внимательно относиться к тому, что они публикуют в сети.

Кеэман напомнила, что человеку не стоит быть доверчивым в Интернете. «Всегда следует знать, с кем вы общаетесь, - сказала прокурор. – Определенно не стоит сообщать деликатные сведения или отправлять фотографии людям, которых вы не знаете».

Ляэнеская окружная прокуратура представила Маргусу обвинения на основе статьи уголовного кодекса о вымогательстве, в случае если его осуществляет лицо, захватившее имущество преступным путем. Суд может приговорить виновного в таком преступлении к тюремному заключению сроком от четырех до двенадцати лет.

Также суд признал Маргуса виновным в краже и присвоении. На основании этих двух пунктов нарушения закона суд вынес решение о тюремном заключении на полгода, но, с учетом того, что вымогательство считается более тяжелым преступлением, этот срок был покрыт уже вынесенным приговором.

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