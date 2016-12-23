Настоящий сказочный дом ждет вас в Вильяндимаа

Построенный в конце позапрошлого столетия, этот сельский дом в волости Сууре-Яани реновирован и стильно обставлен.

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В доме три комнаты, кухня, прихожая, сухой туалет и кладовая. При выполнении реставрационных работ были учтены все особенности строения.

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Деревянные стены выкрашены в белый и темный тона, пол - из широких досок, темный потолок тоже дощатый. Вся кухонная техника - плита, печь и так называемая "хлебная печка" - находилась здесь со времен строительства дома.

KV.EE

KV.EE

Стоить обратить внимание и на то, какие высокие потолки в столовой! В этом просторном помещении под крышей оборудованы спальные места.

KV.EE

Дом выглядит очень старым, очень удобным и вполне может принадлежать тому, в кого верят только дети!

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