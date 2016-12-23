"Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", - сказал Байнетов в эфире телеканала "Россия 24". Он также подчеркнул, что командир экипажа майор Роман Волков был летчиком первого класса, а экипаж неоднократно выполнял полеты в Сирию.

Минобороны тем временем сообщило, что определено предположительное место падения самолета.

"В этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора. Продолжается переброска самолетами ВТА водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

В район поисков направляются специалисты северного флота с телеуправляемыми подводными аппаратами "Тайгер" и "Фалькон". Туда также направят два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества, оснащенные манипуляторами и мощным осветительным оборудованием, позволяющим производить поисковые работы в ночных условиях.

Поисковые работы в Черном море продолжатся ближайшие сутки, заявляют спасатели. В гидрометеоцентре сообщили, что погода для этого благоприятная, ожидается слабый ветер, а температура воздуха составит от 8 до 10 градусов тепла.

По словам руководителя гидрометеоцентра Краснодарского края Андрея Бондаря, разброс обломков самолета на большой территории можно объяснить сильным черноморским течением и образованием маленьких циклонов в прибрежной зоне.

Ту-154, принадлежавший министерству обороны России, потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля имени Александрова, журналисты и врач и правозащитник Елизавета Глинка.