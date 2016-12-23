Друзья сообщили Малафееву, что собаки уже два дня лежат на железнодорожных путях. Приехав на место, он обнаружил, что одна из них получила травму от поезда и не могла ходить.

Собака лежала на рельсах, а рядом находился пес. Он не только грел подругу и защищал ее от людей, но и поддерживал ее, когда по путям проезжали поезда.

Малафеев рассказывает: «Услышав сигнал, кобель подошел к суке, прижался и лег рядом с ней. Оба животных опустили головы, прижав их к земле, и поезд проехал. Ребята, кобель это делал двое суток подряд, вдумайтесь только!»

Житель Ужгорода отметил, что собак уже перевезли в приют.