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Видео: пес два дня ложился под поезд, оберегая раненую подругу на рельсах2

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Житель Ужгорода Денис Малафеев рассказал историю пса, который грел и поддерживал раненую подругу. Животных обнаружили на станции Цегловка недалеко от Ужгорода (Украина).

Друзья сообщили Малафееву, что собаки уже два дня лежат на железнодорожных путях. Приехав на место, он обнаружил, что одна из них получила травму от поезда и не могла ходить.

Собака лежала на рельсах, а рядом находился пес. Он не только грел подругу и защищал ее от людей, но и поддерживал ее, когда по путям проезжали поезда.

Малафеев рассказывает: «Услышав сигнал, кобель подошел к суке, прижался и лег рядом с ней. Оба животных опустили головы, прижав их к земле, и поезд проехал. Ребята, кобель это делал двое суток подряд, вдумайтесь только!»

Житель Ужгорода отметил, что собак уже перевезли в приют.

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