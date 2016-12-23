Видео: появился первый ролик нового сезона Top Gear

В ролике участвуют Мэтт Леблан, Рори Рид и Крис Харрис, которые пытаются ехать на универсале Volvo, седане Mercedes-Benz и классическом черном лондонском кэбе, не прикасаясь руками к рулю, пишет motor.ru.

Предыдущий сезон «Топ Гира» впервые за долгое время снимался без участия Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя. Первый эпизод появился 29 мая, и поклонники передачи сразу жестко раскритиковали ее главного ведущего Криса Эванса за его манеру вести шоу. На момент выхода шестой серии, аудитория Top Gear сократилась с 4,4 до 1,9 миллиона человек.