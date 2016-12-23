Яна Тоом летит в Сирию

О предстоящей поездке сегодня утром в Facebook написал и Хвостов: «Отправляюсь с Яной Тоом в центр событий - в Сирию. Яна была против того, чтобы я об этом сейчас писал, так как не хотела говорить об этой поездке своей маме, но я все-таки ее убедил, что шила в мешке не утаишь».

Хвостов добавил, что наверняка есть те, кто желает ему и Тоом там и остаться, но обратил внимание на то, что если ближе к весне Путин и Трамп о чем-нибудь договорятся, обществу Эстонии Яна Тоом очень будет нужна.

Оксана Талисайнен не стала раскрывать подробности поездки Яны Тоом в Сирию, посоветовав обращаться напрямую к ней. Портал Rus.Postimees отправил соответствующий запрос евродепутату и ждет ответа.