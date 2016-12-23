Британские СМИ дали советы путешественникам на каждый месяц 2017 года: и про Эстонию не забыли

В январе газета советует посетить Чили: двое суток насладиться расслабленной атмосферой Сантьяго, посмотреть эпатажную архитектуру и попробовать превосходную местную кухню, а затем направиться на юг страны, чтобы любоваться озерами и горами в разгар местного лета. Издание советует пройти маршрутом Че Гевары через Анды до Пуэрто-Монта, меняя по пути лодки на грузовики и автобусы.

В феврале стоит отправиться в город Пафос на Кипре с его популярными пляжами и скрытыми бухтами. Кроме того, напоминает издание, Пафос привлекателен с исторической точки зрения своими археологическими раскопками и гробницами в скалах.

В начале весны необходимо посетить Гану, которая 6 марта будет отмечать 60 лет со дня независимости от Великобритании. К тому же столица государства Аккра быстро становится центром искусства и моды. Там вы сможете узнать современную Африку.

В апреле следует попасть в американский Новый Орлеан, где в это время проходит фестиваль Французского квартала и отмечается Пасха, сопровождающаяся яркими парадами.

В мае можно отправиться в Перу, где в это время по одному из самых высоких железнодорожных маршрутов в мире совершит свое первое путешествие самый роскошный поезд в истории Южной Америки. Состав проследует через равнины Анд мимо крупных достопримечательностей, в том числе Мачу-Пикчу, города Куско и озера Титикака.

Июнь будет особенно удачен для посещения Таллинна, где в это время пройдет фестиваль «Дни Старого города», а вот в июле можно посетить Канаду, которая в 2017 году отметит 150 лет со дня конфедерации. Эти торжества будут особенно красочны 1 июля в День Канады. Ванкувер и Торонто уже планируют многодневные празднества, хотя большинство деталей все еще держатся в секрете. В августе можно посетить города США на побережье Тихого океана, чтобы наблюдать величайшее солнечное затмение в американской истории.

Сентябрь можно посвятить датскому Орхусу, объявленному в 2017 году культурной столицей Европы. В это время погода в Дании еще мягкая, но толпы туристов уже разъехались по домам. В октябре стоит уделить внимание китайскому Сианю – одному из важнейших пунктов Великого шелкового пути. В ноябре издание советует посетить Новую Зеландию, известную своими невероятными пейзажами. И наконец, декабрь можно провести в Амстердаме, гуляя от одного городского собора к другому.