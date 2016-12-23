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Лисьи огни: удивительные факты о северном сиянии

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Портал vokrugsveta.ru решил поделиться интересными фактами о природе северного сияния и списке мест, куда стоит поехать, чтобы насладиться им воочию.

Откуда берутся огни: легенды

Когда древние викинги впервые увидели переливающееся радужное сияние в ночном небе, они сразу поняли: это блики от мечей валькирий, которые забирают воинов в чертоги Вальхаллы. Народ саамов, живущий рядом с полярным сиянием испокон веков, имеет несколько версий происходящего: это могут быть весточки живым из мира мертвых, а могут быть искры, которые взметнулись на небеса после взмаха лисьего хвоста (именно благодаря этой легенде возникло финское название природного явления — revontulet, «лисьи огни»). В Средние века считалось, что полярное сияние предрекает эпидемию и войны.

Некоторые легенды живы и по сей день. Саамы называют полярное сияние «светом, который можно услышать», и многие люди, регулярно наблюдающие в жизни этот феномен, утверждают, что и вправду слышат его потрескивание и шелест.

Что происходит на самом деле

Первым суть явления попытался объяснить Михаил Ломоносов: именно он установил, что северное сияние имеет электрическую природу.

Большинство заряженных частиц солнечного ветра, которые достигают нашей планеты, отражаются. Однако некоторым все-таки удается прорваться в магнитное поле Земли. Эти частицы и образуют свечение, сталкиваясь с молекулами воздуха в верхней части атмосферы (примерно в 100 км над поверхностью планеты). Желтый, зеленый и красный цвета возникают благодаря содержанию кислорода в воздухе, а за синие и фиолетовые оттенки отвечает азот. Научное название — aurora borealis — сияние получило в честь римской богини утренней зари. Часто люди забывают, что полярное сияние, в обиходе «северное», наблюдается и у Южного полюса. Но его ученые называют по-другому: aurora australis.

Когда можно увидеть полярное сияние

Предсказать явление практически невозможно; этот факт всегда досаждал путешественникам, желающим своими глазами взглянуть на «пляски духов». Однако поскольку вероятность возникновения сияния напрямую зависит от солнечной активности, ученые смогли установить несколько закономерностей.

Традиционным сезоном северного сияния считается период между осенним и весенним равноденствием: с 21 сентября по 21 марта. В это время в северных широтах очень рано темнеет. 

Более точное время зависит от страны: где-то сияние показывается только с декабря, а в более северных широтах красочное зрелище можно увидеть и в апреле. Самые высокие шансы застать сияние — с 21:00 до 23:30. После полуночи отклонения в магнитных полюсах Земли выравниваются, так что вероятность снижается. Идеальная ночь для северного сияния — ясная и морозная.

Где увидеть

Лучше всего наблюдать сияние в высоких широтах: 67–70°. В Северном полушарии это территория от Аляски до севера Скандинавского полуострова. Иногда сполохи можно увидеть и южнее: при сильной солнечной активности явление наблюдали и в Шотландии, и даже в центральной части России, но это сияние лишь бледное подобие северного.

В Финляндии

Район Кильписъярви в Финляндии может похвастаться тем, что северное сияние здесь показывается каждые три ночи из четырех. В районах Соданкюля и Рованиеми сияние видно каждую вторую ночь.

В Соданкюля работает «звездный городок» Астрополис, здесь феномен полярного сияния изучается с 1912 года. А в 11 км от города построен необычный дом «Корона севера» (Revonulikota Pohjan Kurunu). Внешне он напоминает саамский чум, однако внутри расположен выскотехнологичный зал, воспроизводящий северное сияние.

Похожее шоу проводится и в театре «Полариум» одного из главных лапландских городов — Рованиеми. Здесь проводить время в ожидании сияния веселее всего: в феврале в городе проходит фестиваль полярного сияния (Revontulifestivaali).

На льду реки Кемийоки  устраивают концерты и спортивные состязания, а в парке Конттинен возводят скульптуры изо льда и снега. Финляндия очень креативно подходит к вопросам зимнего отдыха, здесь можно найти много оригинальных отелей для наблюдения за зимним небом: от поселка иглу с прозрачными потолками Kakslauttanen до стеклянных «Пузырей Авроры» посреди леса.

В Норвегии

Норвежская часть Лапландии, губерния Финнмарк с городом Алта, больше всего привлекает путешественников, которым не чужд дух авантюризма. В этом регионе, на вершине горы Хальде, расположена самая старая в мире обсерватория по изучению северного сияния, она была построена в 1899 году.

Сейчас обсерватория закрыта, но работает ее смотровая площадка. Правда, восхождение на гору займет 3–4 часа. Чтобы продолжить экстремальное удовольствие, можно остановиться в отеле-иглу Sorrisniva в 20 км от города. В Алте тоже проводится свой фестиваль полярного сияния — Borealis, он проходит в марте. Заодно можно увидеть самые масштабные в Европе гонки на собачьих упряжках, на дистанции 500 и 1000 км.

Популярна у туристов губерния Тромс, в ее столице Тромсё можно посетить Арктический собор, создатели которого вдохновились именно северным сиянием, а также полярный музей и научно-выставочный центр «Полярия» с панорамным кинозалом.

Северным сиянием можно насладиться и на архипелаге Шпицберген. Жители Лонгьира предлагают лучший способ увидеть сияние для тех, кто не желает расставаться с теплом и уютом: здесь можно найти номера с панорамными окнами или стеклянной крышей.

А где еще

Например, компания Off the Map Travel, занимающаяся организацией поездок в поисках aurora borealis, советует путешественникам посетить шведские места Бьорклиден и Абиско. Отличные виды предлагает и Исландия. В двух часах езды от Рейкьявика построен четырехзвездочный отель Rangá, в котором наблюдать за сиянием можно прямо из джакузи; а в городе Стокксейри есть Центр исландских чудес. Внутри можно посмотреть документальный фильм об этом природном явлении, попивая коктейль со льдом ледника Ватнайекюдль.

Если хочется увидеть северное сияние на территории России, лучше всего выбрать Кольский полуостров, например окрестности Мурманска. Скоро в Мурманской области должен появиться свой музей северного сияния. Главное — держаться подальше от городского освещения, иначе оно скроет любые небесные огни.

С каждым годом на поиски северного сияния отправляется все больше путешественников; из опасного приключения это становится выгодным туристическим направлением. Однако неуловимость и непредсказуемость феномена все равно сделает северное путешествие захватывающим, романтичным и даже азартным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАсеверное сияние
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