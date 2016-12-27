Десять предметов, которые должны быть в каждом доме в Новом году

Детали из меди

Фото: www.flickr.com

Медь и предметы из нее, большие и маленькие, в 2017 году станут настоящим хитом. Например, предметы сервировки. Или ванна.

Продукты от Google Home

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Модные электронные и виртуальные устройства: например, динамик или охранная система, сконструированная по последнему слову технологии. Немаловажно и то, что эти продукты постоянно совершенствуются.

Kерамика ручной работы

Фото: Arro Keraamika

Зачем покупать безликую белую столовую посуду, когда в мире так много талантливых художников-керамистов? Наступающий год - время авторской керамики.

Черная матовая бытовая техника

Фото: LG

Холодильники, духовки, стиральные машины - всё должно быть черным и ни в коем случае не глянцевым. Это - самый новый тренд в бытовой технике.

Журнальные столики в рустикальном стиле

Фото: osta.ee

Этот тренд появился уже в конце этого года, но в следующем году займет одно из первых мест в списке модных журнальных столиков.

Постельное белье из натуральных тканей

Фото: www.flickr.com

Хлопковое, а еще лучше - льняное, простое, однотонное и скромное постельное белье завоевывает все больше популярности и становится настоящим хитом.

Картины на стенах

Фото: www.flickr.com

Картины, плакаты, предметы искусства на стенах, и чем больше, тем лучше!

Плетеные корзины

Фото: www.flickr.com

Старо как мир! Однако, плетеные корзины опять в моде. Новый тренд: вместительная корзина около дивана. Для чего? А для того, чтобы держать в ней теплый плед!

И кисточки кругом!

Фото: www.flickr.com

А вот это - абсолютно новый тренд! Декоративные подушки, пледы и покрывала, а также нижние части портьер - всё это украшаем кисточками!

Старая посуда

Фото: www.flickr.com

Если в буфете вашей бабушки сохранилась по меньшей мере советская посуда (если есть царская, то это, конечно, будет покруче), 1 января извлекаем ее на свет божий: настало ее время! Но это обязательно должен быть сервиз, а не разрозненные чашки-тарелки.