Аквариум и фэн-шуй: для карьеры и финансов

В большинстве случаев это целесообразно, пишет Luxurynet.ru. Чтобы аквариум выполнил свою роль, его необходимо правильно использовать. Это значит, что он должен быть ухоженным и со здоровыми рыбами. А еще - находиться в правильном месте, подготовленном соответствующим образом.

Фото: luxurynet.ru

Наличие аквариума в интерьере - это еще не стопроцентная гарантия улучшения ситуации с вашей карьерой и финансами. Если вы не уверены, что смогли достичь необходимого эффекта, проконсультируйтесь со специалистами. А ддля начала ознакомьтесь ЗДЕСЬ с советами профессионалов.