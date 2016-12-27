Криштиану Роналду, ранее в декабре ставший обладателем "Золотого мяча" от France Football, в уходящем году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, а с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

"Этот год, пожалуй, был лучшим в моей карьере. Я выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира с "Реалом", сборная Португалии впервые победила на чемпионате Европы, я стал обладателем "Золотого мяча". Не могу просить большего. Скептики, сомневающиеся во мне, "Реале" и сборной Португалии, посрамлены. Мы выиграли все", - приводит комментарий Роналду портал Fourfourtwo .

Церемония вручения призов состоялась во вторник в Дохе. "Реал" победил в номинации "Лучший футбольный клуб года". Лучшим тренером стал Фернанду Сантуш из сборной Португалии, а лучшим арбитром признан англичанин Марк Клаттенбург.