Мошенники, водившие за нос алкоголиков, зарабатывали сотни тысяч евро

Сначала женщина расспрашивает Александра об общежитии, так как якобы хочет поселить там строителей. Затем разговор заходит об имуществе самого Александра. Выясняется, что у мужчины есть квартира. Женщина начинает рассказывать слезливую историю о том, что она тяжело больна, и ей требуется солидная сумма на операцию.

Евгения предлагает Александру взять кредит под квартиру и одолжить деньги ей, чтобы она смогла заплатить за операцию. В какой-то момент выясняется, что женщине нужен и новый iPhone. Через некоторое время мужчина соглашается.

Такая ситуация может показаться абсурдной, но Евгения, настоящее имя которой Бажена Волкова, прекрасно знает, что она делает. Женщина уже со стороны определила, что у Александра проблемы с алкоголем, а это значит, что он «рабочий материал». Как только выясняется, что у мужчины есть квартира, то дальнейшее убеждение становится делом техники.

Используя зависимость мужчины Волкова добилась того, чтобы Александр согласился взять кредит на 24 000 евро под залог квартиры. Затем мужчина приобрел для женщины и дорогой смартфон. Хотя Волкова обещала сама платить рассрочку, она это конечно же не сделала.

Данная история – это лишь один пример действий группы мошенников, которые в прошлом месяце были признаны виновными в Харьюском уездном суде. Мошенники специально искали асоциалов, алкоголиков и других людей с различными проблемами, чтобы использовать их для взятия кредитов и рассрочек.

В случае с Александром, от действий мошенников пострадал не только он, но и проживающая вместе с ним в квартире сестра, которое ничего о кредитах не знала. Женщина платила по кредиту банку целый год и теперь намерена потребовать эти деньги от Волковой.

Кроме Волковой в преступную группу входили восемь человек. Главарем мошенников можно считать уроженца Нарвы Владимира Вякрама. Мужчину еще в начале этого года признали виновным в мошенничестве. В прошлом месяце его признали виновным в новых преступлениях, которые состоят из около 50 эпизодов. По ним проходило около 50 пострадавших.

Мошенники жили сладкой жизнью – многокомнатные квартиры, дорогие автомобили, отдых в теплых странах и новейшие смартфоны. Однако в итоге вся группа была признана виновной и приговорена к различным срокам.

Вякрама приговорили к четырем годом и девяти месяцам. Сроки остальных варьируются от одного года до двух лет и десяти месяцев.