Украина обвинила Францию в препятствовании безвизовому режиму

«Задержка произошла из-за позиции отдельных стран-членов, которым очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы. Сейчас я говорил бы только о Франции. Несмотря на то, что французская сторона воспринимает этот факт чувствительно, его надо признать. Надеюсь, Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года», - сказал Елисеев в интервью «Обозревателю».

Украинский чиновник выразил уверенность, что наступающий 2017 год станет годом визовой либерализации отношений между Украиной и ЕС. «Однако я всегда говорил, говорю и буду говорить, что надо уклоняться от конкретных временных рамок для того, чтобы не дезориентировать оптимистов и не дать новую „пищу“ для пессимистов», - добавил он.

Напомним, 15 декабря Европарламент одобрил механизм приостановки безвизового режима для Украины и Грузии, что приближает эти страны к возможности получить безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны. При этом на следующий день стало известно, что Евросоюз не предоставит Украине статус кандидата на вступление в объединение. Это должно позволить Нидерландам ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина - ЕС с учетом результатов референдума, на котором граждане европейской страны проголосовали против этого соглашения.

Как сообщал позднее «Обозреватель», между институтами ЕС продолжаются «битвы» по поводу перспектив визовой либерализации для Украины. Об этом рассказывал председатель комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмар Брок.

До этого президент Европарламента Мартин Шульц указывал, что в Евросоюзе есть страны, которые выступают против безвизового режима для Украины, в первую очередь это Франция,Бельгия, Италия и Германия.

Это противоречит заверениям посла Франции на Украине Изабель Дюпон, которая в интервью РБК-Украина уверяла: «Позиция Франции по этому вопросу абсолютно четкая. Франция позитивно смотрит на предоставление безвизвого режима украинским гражданам. Целью Франции является предоставление полноценного безвизового режима для Украины. Эта позиция была озвучена украинскому премьеру Владимиру Гройсману в Париже 27-28 октября. Ее подтвердили как наш премьер Мануель Вальс, так и наш министр иностранных дел Жан-Марк Эро».

По словам французского дипломата, обсуждения, которые продолжаются в Брюсселе, прежде всего, носят институционный характер. Кроме того, по мнению Дюпон, ЕС стремится обезопасить себя от возникновения проблем с безопасностью или миграционных рисков.