В случае перехода в «Барсу» Срна потеряет в зарплате, сообщает Mundo Deportivo.

Дарио выступает за «Шахтер» с 2003 года. Хорват провел за клуб 510 матчей и забил 49 мячей.

В составе донецкого клуба хорват восемь раз выигрывал чемпионат Украины. В 2009-м он стал обладателем Кубка УЕФА.

FC Barcelona, Shakhtar Donetsk closing in on deal for Darijo Srna - Report https://t.co/LB41IUCWIr via @chatsports