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Зарубежный портал назвал семь лучших мест зимней Эстонии

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Эстония постепенно возвращает себе статус одного из любимых туристических направлений для российских туристов, пишет vokrugsveta.ru.

Автор материала сделала обзор лучших, по ее мнению, мест для зимнего отдыха в Эстонии.

Старый Таллинн

Таллинн, который похож на сказочную иллюстрацию в любое время года, зимой и вовсе становится волшебным. Зажигающиеся огнями улочки сходятся к большому Рождественскому рынку на Ратушной площади. Здесь в домиках-павильончиках можно приобрести очень милые мелочи и традиционные изделия, подкрепиться сладостями, полюбоваться на ледяные скульптурки, а детям — подойти к настоящему Санта-Клаусу и сообщить ему о своих мечтах.

Рождественский рынок. / Лийз Трейманн

Зеленая летом улица Харью зимой превращается в каток, где все желающие могут кататься под сенью средневековой церкви Нигулисте. В парках Харку и Нымме постоянно обновляются качественные лыжни для любителей спортивного отдыха.

Отепя

Маленький городок Отепя — отличное место для спортивного отдыха. Расположенный на холмах Южной Эстонии, Отепя стал самым известным центром зимних видов спорта в Прибалтике, перенимая зимой у Таллинна статус столицы. Для любителей подойдет центр «Кяйрику», а в спортивном комплексе «Техванди», построенном еще в советское время, тренируются профессиональные спортсмены. Кто предпочитает менее активный отдых, в городе может посетить эстонскую баню «по-черному» и затем окунуться в прорубь.

Лыжный центр в Отепя. Иллюстративный снимок

Не разочаруют и прогулки: здесь стоит осмотреть Каменный форт — самый первый замок в Эстонии — и обязательно прикоснуться к местному официальному энергетическому столбу на улице Мяэ. По заверению эстонских экстрасенсов, он дает колоссальный заряд энергии и здоровья (что очень кстати и для спортсменов, и для желающих окунуться в прорубь).

Старый Тарту

Тарту основан в 1030 году и считается самым старым городом Эстонии. Основал его Ярослав Мудрый во время похода на местные племена чудь. Он построил здесь крепость и дал новому поселению имя Юрьев. Затем в течение многих лет город переходил из рук в руки, но многочисленные захваты не помешали ему к 1280 году превратиться в процветающий торговый центр на пути между Новгородом и Псковом. В 1632 году здесь открывается Университет Густавина, и с тех пор Тарту становится студенческим городом. Сейчас при университете, в здании старой обсерватории, работает интерактивный научно-познавательный центр — уникальное явление в Прибалтике.

Тартуская Ратуша. / Маргус Ансу

Беззаботной атмосферой студенчества можно насладиться во время прогулки по живописному Старому городу, например поцеловаться на Рыночной площади, как герои местного фонтана, или прогуляться по Суповому кварталу с деревянными домиками, где каждая улочка названа в честь какого-либо ингредиента для супа. В городе к тому же можно увидеть развалины старой крепостной стены и пройтись сперва по Ангельскому, а потом и по Дьявольскому мосту. Если повезет, по пути, возможно, встретится тартуское привидение, о котором давно ходят легенды. Если же душа просит больше истории, стоит зайти на лодочную верфь и изучить уникальную чудскую ладью. Это плоскодонное маневренное судно могло пройти по местным рекам, и с ним не могли справиться ни морские ладьи, ни скандинавские дракары.

Кадриорг

За этот дворец, один из эстонских символов, местным жителям нужно благодарить Петра I и его романтическое настроение. Через год после того как Петр занял Таллин в ходе Северной войны, он побывал здесь с Екатериной, тогда еще подругой. Влюбленным понравился вид с обрыва Ласнамяги недалеко от Таллина, и Петр решил основать здесь летнюю резиденцию. Он выкупил землю, а небольшой коттедж, находившийся на этой земле, перестроил для своих нужд. Именно в этом домике он и останавливался, когда посещал Эстонию. Правда, позже, когда Петр и Екатерина поженились, им понадобилась более впечатляющая резиденция. Так что в 1718 году он привез в Эстонию итальянского архитектора Николо Макетти, который к тому времени уже поработал над Петергофом и построил большой дворец.

Кадриорг. Иллюстративное фото.

Сам российский император называл комплекс по-немецки — Екатериненталь, то есть «долина Екатерины». Но местные жители стали называть его на свой лад — Кадриорг, это название и прижилось.

Пярну

Несмотря на то что Пярну считается летней столицей Эстонии, хорошо провести время на этом крупнейшем курорте станы можно и зимой. Особенно тем, кто хочет насладиться тишиной и покоем среди романтичной деревянной архитектуры без туристического ажиотажа, или тем, кто не против задумчиво побродить по пустынному пляжу Балтийского моря. К тому же в феврале в Пярну проходит ежегодный фестиваль блюза, что только подчеркивает зимнюю романтику прибрежного города. Некоторые туристические фирмы предлагают экзотический вид зимнего досуга в белоснежном отеле «Ранна», который стал символом города. Гости получают номер с видом на штормящее море: они могут наблюдать за ненастьем из теплой уютной комнаты или, наслаждаясь ужином, из прибрежного ресторана.

Аквапарк. Иллюстративное фото / Pärnu Postimees

Известнейшие спа-центры курорта и самый крупный в Эстонии аквапарк Tervise Paradiis работают круглый год. Накатавшись на водных горках или расслабившись в спа-салоне, можно сразу окунуться в праздничную атмосферу на рождественском базаре рядом с ратушей или понаблюдать за работой стеклодувов в исторической Красной башне. Такая экзотика может стать хорошей альтернативой традиционным рождественским центрам, где в это время яблоку негде упасть.

Балтийский глинт и водопад Валасте

«Глинт» на шведском и датском языках означает «уступ». Эстонский вариант этого слова — pankrannik. В Европе глинт протянулся от шведского полуострова Эланд до Ладожского озера на 1200 км. Это известняковое образование, сложившееся в палеозойскую эру, то есть более 450 млн лет назад. Когда-то ледник, подобно лезвию рубанка, унес за собой верхнюю часть отложений, в результате обнажились древние породы. Теперь в них можно увидеть окаменевшие останки вымерших животных. В Эстонии самое удачное место для осмотра глинта находится неподалеку от водопада Валасте, здесь образуется обрыв над морем высотой 55 метров. Тропа от местечка Сака, идущая вдоль глинта, приведет к самому высокому и впечатляющему водопаду Эстонии (35 метров).

Водопад Валасте./ Oksana Lukoseiko

Местные жители называют реку Валасте канавой: есть легенда, что когда-то ее создал герой Краави Юри, выкопав канаву. Отчасти это правда: когда-то река была создана руками людей для осушения земель, но вот водопад — явление природное. Казалось бы, лучше всего осматривать водопад летом. Но многие туристы, которым удавалось застать оледеневший водопад во время холодных зим, подтвердят, что это совершенно захватывающее зрелище.

Зимний отдых в традиционной усадьбе-мызе

Один из самых романтичных и роскошных вариантов зимнего отдыха — провести несколько дней в традиционной эстонской усадьбе-мызе и почувствовать себя старосветским помещиком. Например, на мызе Сагади в заповеднике Лаахемаа. Она находится всего в часе езды от Таллина, но считается одной из самых аутентичных и хорошо сохранившихся старинных усадеб. На ее территории находится музей леса, охотничий зал, винный погреб, в котором можно попробовать оригинальные местные вина (Viru Valge, Laua Viin, Saaremaa Vii). На Рождество устраиваются таинственные экскурсии при свечах по территории мызы, а детей учат правильно украшать рождественскую елку.

Мыза Сагади. / Virumaa Teataja

 В ресторане мызы Сагади на Рождество подают особый обед.

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