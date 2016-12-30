У Идаской и Лыунаской префектур сменится руководство

По словам Кохва, к началу этого года он пробыл главой Лыунаской префектуры восемь лет и пришло время двигаться дальше. «Для меня было настоящей честью служить народу Эстонии в качестве Лыунаского префекта и руководить столь хорошей командой. Я уверен, что когда внутренней искры не хватает, самое время переключиться на другие вызовы и уступить место молодым коллегам», - сказал Кохв.

Тармо Кохв

С февраля Кохв будет заниматься организацией оперативного сотрудничества с полицией Латвии и Литвы, а также выполнять задачи пограничного представителя в общении с погранохраной Латвии. «Это для меня очень интересная сфера, в которой я смогу воспользоваться своим опытом и сделаю все от меня зависящее, чтобы не впустить в Эстонию преступников из других стран», - сказал Кохв.

По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, он понимает решение Кохва и благодарит его за работу в качестве главы Лыунаской префектуры. «У Тармо Кохва очень хорошие связи с латвийскими и литовскими коллегами в области как полиции, так и погранохраны. В качестве офицера связи он может внести существенный вклад в наш успех в борьбе с трансграничной преступностью. Важность практического и делового сотрудничества с соседями четко продемонстрировали действия Кохва в рамках операций по поимке литовских автоугонщиков».

С февраля руководить Лыунаской префектурой будет бывший Идаский префект Валло Коппель, который в период 2010-2013 руководил криминальным бюро Лыунаской префектуры. Задачи Идаского префекта будет выполнять глава криминального бюро префектуры Тарво Крууп.

Валло Коппель (справа)

По словам Вахера, Коппель создал в Идаской префектуре способную команду и был досточным главой полиции для Ида- и Ляэне-Вирумаа. «В ситуации, где бывший долгое время Лыунаским префектом Тармо Кохв вступает в новую должноть, я считаю правильным, что Коппель вернется в Лыунаскую префектуру, с командой которой он хорошо знаком. Идаской префектурой будет руководить местный, Тарво Крууп, который проявил себя способным руководителем при расследовании тяжких преступлений. По руководством Круупа в Идаской префектуре был завершен ряд очень масштабных и сложных расследований, где результата позволила достичь прежде всего очень хорошая командная работа», - добавил Вахер.

Тармо Кохв приступил к службе в полиции в 1991 году, когда поступил в действовавшую тогда специальную службу, и продолжил службу на разных должностях в охранительной полиции. Кохв руководил как отделом охранения охранительной полиции, Пярнуским отделением полиции Ляэнеской префектуры и Идаской префектурой полиции. С января 2009 года Кохв работает Лыунаским префектом.

Валло Коппель приступил к полицейской службе в 1996 году в центральной криминальной полиции. В период 2008-2009 он был помощником прокурора в отделе обвинений госпрокуратуры, а в период 2010-2013 руководил криминальным бюро Лыунаской префектуры. С июля 2013 года Коппель руководит Идаской префектурой.

Тарво Крууп приступил к полицейской службе в 2004 году Пыхьяской префектуре, где работал полицейским по уголовным делам в Идаском отделении полиции, а также в службе преступлений против личности. В период 2009-2014 Крууп работал в департаменте полиции безопасности, а с марта 2014 года он руководит криминальным бюро Идаской префектуры.