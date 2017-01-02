Смотрите, как выглядит дом, на строительство которого было потрачено всего 10 евро!

Дэвид Гелл живет в нем последние пять лет, передает Living Big in Tiny Houses. Дом построил его друг - студент архитектурного факультета - в 2008 году. Все строительные материалы произведены из вторсырья. Он получил их бесплатно или по очень низкой цене. Всего на строительство этого жилища ушло 12 долларов.

Фото: скриншот из видео

Конечно, роскошью здесь и не пахнет, но дом полностью пригоден для жилья. Гелл живет здесь круглосуточно. Изнутри дом обделан различными одеялами и овечьими шкурами. Поэтому общее впечатление от жилища достаточно приятное.

Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

В доме нет электричества, интернета и даже мобильной связи. По словам владельца дома, он этим обстоятельством даже наслаждается. Чтобы иметь связь с внешним миром, мужчина периодически ходит в общежитие, где он может зарядить компьютер или поговорить по телефону. Ванны у Гелла нет, мыться он также ходит в общежитие.

Фото: скриншот из видео

В доме есть крошечная печка, которую Гелл сам построил. По его словам, даже в студеную зиму эта печь способна прогреть весь дом.

Фото: скриншот из видео

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