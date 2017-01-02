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Пожар в госучреждении: вместо воды в огнетушитель залили бензин

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Во время проходивших в государственном учреждении учений по пожарной безопасности вспыхнуло пламя, потому что инструктор перепутал канистры и вместо воды залил в огнетушитель бензин, пишет Postimees.

26 сентября 2016 года в Фонде государственной инфокоммуникации проводились регулярные учения по пожарной безопасности и эвакуации. В ходе учений, в частности, демонстрировалось, как нужно использовать огнетушитель.

В соответствии с заданием, необходимо было потушить контролируемый огонь в предусмотренном для этого симуляторе. Огонь нужно было потушить водным огнетушителем – как следует уже из его названия, огнетушитель должен был быть заполнен находящейся под давлением водой.

По словам руководителя Фонда Лаура Лемендика, учреждение каждый год проводит такие учения. Обычно в них участвуют специалисты из Спасательного департамента, однако на этот раз Фонд поручил провести учения собственному сотруднику, который подготовил и провел упражнение по тушению огня. Работник, которому это поручили, был спасателем-добровольцем, поэтому ничего странного в таком назначении не было. Опыт у него имелся, так как и раньше он не раз проводил подобные учения. Огнетушители и все необходимое для учений ему выдал Пыхьяский спасательный департамент.

Опасно для жизни

Однако в процессе учений ситуация стала развиваться непредсказуемо. Когда был применен огнетушитель, внезапно разгорелось мощное пламя. Как выяснилось позже, причиной послужило то, что в огнетушителе вместо воды оказался бензин.

«Упражнение немедленно прекратили, огонь был быстро потушен», - рассказал руководитель Пыхьяского спасательного центра Прийт Лаос. В результате происшествия никто не пострадал.

«Для спасателей это был очень серьезный инцидент, поэтому мы сразу же прекратили использование учебных огнетушителей и провели служебное расследование для выяснения обстоятельств, при которых горючая жидкость попала в огнетушитель. В ходе расследования были проверены все огнетушители, все они были в порядке», - сообщил Лаос. Специальная комиссия с помощью специалистов из Спасательного департамента собрала показания всех работников, причастных к происшествию.

Перепутали канистры

Как же горючая жидкость попала в огнетушитель? «В результате расследования не было обнаружено, что кто-либо сознательно залил в огнетушитель бензин, скорее, речь идет об ошибке при заполнении огнетушителя – канистру с водой и канистру с топливом перепутали», - сказал руководитель Пыхьяского спасательного центра.

Обычно огнетушитель заполняется водой до начала учений. «Это простой процесс», - отметил Лаос.

По его словам, после инцидента была изменена инструкция по использованию учебных огнетушителей – ее сделали более конкретной и подробной. Лаос считает случившееся достойным сожаления. «Такое произошло впервые, мы сделали все от нас зависящее, чтобы в будущем подобные инциденты не повторялись», - сказал он.

И руководитель Фонда государственной инфокоммуникации подчеркнул, что случившееся основательно расследовали. «Это очень опасный инцидент. Последствий удалось избежать благодаря хладнокровному поведению работника, державшего наполненный бензином огнетушитель, и оперативным действиям организаторов учений, которые потушили пламя», - сказал Лемендик.

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