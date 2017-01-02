Видео: Microsoft хочет усложнить жизнь дорожным хулиганам

Они не соблюдают правила дорожного движения, превышают скорость, садятся за руль в нетрезвом виде, отвлекаются и говорят по телефону во время езды. Исследовательская лаборатория индийского подразделения Microsoft решила внести свой вклад в решение этой проблемы с помощью современных технологий. Разработчики создали мобильное приложение для контроля за водителем, пишет 4pda.ru.

Смартфон с установленным приложением HAMS крепится перед водителем и подключается к встроенному в автомобиле сканеру OBD-II. Последний выполняет диагностику, а также выявляет любые ошибки и отклонения от нормы в работе транспортного средства. Смартфон помещается таким образом, чтобы фронтальная камера снимала водителя, а основная - все, что находится перед автомобилем. Также приложение собирает данные с GPS-модуля и датчиков смартфона. Все полученные данные с телефона и сканера OBD-II отправляются в облачный сервис для объединения, анализа и визуализации.

Анализ собранных данных позволяет Microsoft узнать, что водитель отвлекается за рулем, устал, не соблюдает дистанцию с автомобилем перед собой ​​или не использует ремень безопасности. В конечном итоге компания хочет, чтобы искусственный интеллект или живые люди следили за водителями.

Предложенное компанией Microsoft решение следить за водителями наверняка многим не придется по душе, но это действительно может оказаться действенным способом, чтобы сохранить сотни тысяч человеческих жизней.