Вопрос читателя: что за ерунда происходит с парковкой в Stockmann?

3. Январь 2017 07:49
«Что за ерунда вечно происходит с парковкой в Stockmann? Одно время за парковку надо было платить в обычной кассе, потом на первом этаже в кафе, сейчас очередные изменения и за парковку следует платить в какой-то отдельной кассе. Почему они не могут окончательно решить, где платить за парковку?» - спрашивает читатель Tarbija24.
Отвечает руководитель по маркетингу Stockmann Мари Виллем:
«Приносим извинения за возникшие неудобства, которые обусловлены внедрением новых технических решений. Мы осведомлены об этом и на сегодняшний день уже найдено альтернативное решение проблемы.
До тех пор, пока система подготавливается и устанавливается, на первом этаже за парковку можно заплатить во временной кассе.
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