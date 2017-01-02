Вопрос читателя: что за ерунда происходит с парковкой в Stockmann?

Отвечает руководитель по маркетингу Stockmann Мари Виллем:

«Приносим извинения за возникшие неудобства, которые обусловлены внедрением новых технических решений. Мы осведомлены об этом и на сегодняшний день уже найдено альтернативное решение проблемы.

До тех пор, пока система подготавливается и устанавливается, на первом этаже за парковку можно заплатить во временной кассе.