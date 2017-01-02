Сирийская оппозиция отказывается ехать на встречу, о которой объявил Путин

По данным Сирийской свободной армии (ССА), перемирие было нарушено в долине Вади-Барада и регионе Восточная Гута под Дамаском, а также в провинциях Хама и Дераа. Подготовка к переговорам в Астане будет возобновлена только в том случае, если «нарушениям перемирия со стороны режима будет положен конец», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

При этом проправительственная газета «Аль-Ватан» сообщает, что войска открывали огонь несколько раз, но делали это в ответ на огонь со стороны противника. Агентство САНА, в свою очередь, передает, что удары наносились по позициям «Исламского государства» и «Джебхат-ан-Нусры», на которых режим прекращения огня не распространяется.

В информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии сообщалось, что за сутки было зафиксировано 34 обстрела со стороны вооруженных формирований. При этом российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, сообщившим сведения о своем расположении, ударов не наносили.

В декабре президент России Владимир Путин объявил, что Россия, Иран, Турция и президент Сирии Башар аль-Асад согласились продолжить мирные переговоры в столице Казахстана. Российский лидер отметил, что встреча может дополнить женевские переговоры, и пообещал «обратиться к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с просьбой поддержать этот процесс».

В Астане уже проходили аналогичные переговоры по нормализации ситуации в Сирии в 2015 году.

29 декабря Путин сообщил о достижении договоренностей о прекращении огня в Сирии и готовности правительства и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры.

Было подписано три документа: между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня, о комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня, а также заявление о готовности к началу мирных переговоров.