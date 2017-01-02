В этом году снова изменится формат госэкзамена по математике

До сих пор он содержал общую для всех первую часть, состоявшую из нескольких заданий на базовые математические навыки. В Министерстве образования посчитали, что нынешняя система исчерпала себя, поскольку с годами содержание общей для всех части экзамена стало слишком предсказуемым, и поручили фонду Innove разработать два отдельных теста, пишет Rus.ERR.

«Если некоторая часть экзамена составлена исходя из программы упрощенного курса, то остается меньше возможностей, чтобы сравнивать между собой тех учеников, которые прошли широкий курс», - подчеркивает руководитель отдела внешнего оценивания Министерства образования и науки Кристин Холло, добавляя, что экзамен последних мог бы быть сложнее.

Кроме того, введением двух отдельных экзаменов министерство надеется найти точный коэффициент, при помощи которого их результаты можно приравнять друг к другу при поступлении в вузы.