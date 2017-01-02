Названы три причины, почему стоит сдавать жилье с помощью сервиса Aibnb

Супружеская пара из Сан-Франциско сдавала свою квартиру во время отпуска в Европе. По их словам, они с радостью сдавали бы жилье и в будущем.

Дополнительный заработок

Наверное, никто не откажется от небольшого дополнительного заработка. За то время, что супруги были в Европе, в их квартире поочередно проживали три разные компании людей. Люди платили за проживание, а это значит, что расходы на отпуск удалось частично компенсировать.

Повод для генеральной уборки

Довольно проблематично сдать грязное и неубранное жилье. По словам хозяйки жилья, до отъезда она провела дома настоящую генеральную уборку. Чистке подверглись даже те места, куда она обычно не заглядывала. Также было выброшено довольно много ненужных вещей.

Новые знакомства

Как заверяет супружеская пара, за их двухнедельный отпуск в их доме побывала одинокая женщина из Швеции, семья из Великобритании и компания друзей из Новой Зеландии. В благодарность гости оставляли хозяевам квартиры разные подарки.

Несмотря на то, что семейная пара не встречалась со своими гостями лично, вполне возможно, что когда они сами окажутся за границей, то смогут остановиться у своих же гостей.